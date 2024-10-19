Умер известный музыкант, экс-участник группы "Вопли Видоплясова"

Алексей Мельченко умер

Автор публикации вспоминает его как человека, с которым значительную часть жизни дружила и общалась.

"Он любил музыку, был чрезвычайно талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась 10 дней назад. Алексей Мельченко... Жаль, что так рано, что так грустно... Почивай с миром, друг. Все, кто знал Лешу, вспомните его сегодня. Надеемся, он уже в лучшем мире…" - написала Анна.

В комментариях друзья и знакомые делятся воспоминаниями об Алексее, а также публикуют архивные кадры. Комментарии пользователей и фотографии можно увидеть на странице ниже:

"Мы с ним росли как родные братья. К сожалению, не нашел больше фоток, но это в память. Надеюсь, Бог богат милостью, помилует и мы встретимся снова!"

"Анюта, спасибо за пост! Он был душой компаний, такого и запомним!"

"Брат, почивай с миром"

"Какое печальное известие... Человек которым я гордился, что мы знакомы... Помню его с первой встречи еще с начала 90-х... Благодаря ему я влюбился в бас-гитару... Очень яркая личность... Очень жаль, что так рано, соболезнования всем родным...".

Архивные кадры с Алексеем Мельченко (фото: facebook.com/anya.pyatakova.9)

Что известно об Алексее Мельченко

Он родился 10 мая 1976 года в Киеве. В 2007 году стал басистом культовой украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" и был вместе с коллективом вплоть до 2017 года. В мае того же года он заявил о выходе из группы, а на его замену пришел басист группы Animal Session Николай Усатый.

В соцсетях Алексея можно найти кадры с выступлений, личные фотографии, а также архивные снимки. К примеру, есть черно-белые фото, на которых он позирует вместе с товарищем еще в юные годы.

Архивное фото (facebook артиста)

Кроме того, в блоге Мельченко часто публиковал фото своего домашнего питомца, а также гитары. Его крайняя публикация в Facebook датирована маем 2021 года, поэтому можно понять, что в последние годы он не был слишком активен в сети.

Алексей Мельченко умер в 48 лет (фото: facebook.com/anya.pyatakova.9)

В семейном статусе музыкант отмечал, что у него "все сложно", а о месте работы пошутил, что работает "старшим помощником младшего дворника".

К слову, группа "Вопли Видоплясова" была создана в 1986 году, и ее основатели стали одними из первых, кто исполнял рок на украинском языке за пределами Украины.

В настоящее время в состав коллектива входят фронтмен Олег Скрипка (вокал, баян, гитара, саксофон, труба, программирование, клавишные), Сергей Сахно (барабаны, перкуссия, бек-вокал), Евгений Рогачевский (гитара, бек-вокал) и Николай Усатый, о котором уже упоминалось выше.