Умер Вячеслав Добрынин - звезда советской эстрады, который пел "Ягода малина" и "Синий туман"

На 79-м году жизни умер российский композитор и певец Вячеслав Добрынин, который является автором песен "Ягода малина", "Синий туман" и ряда других.

Вячеслав Добрынин умер

78-летнего мужчины не стало в одной из московских клиник, куда его госпитализировали менее недели назад с инсультом. Об этом сообщали российские СМИ.

Добрынин перенес три инсульта. Первый из них случился еще в 2020 году, после концертов, посвященных 50-летию его творческой деятельности. Из-за проблем со здоровьем артист заявил о прекращении певческой карьеры и лишь изредка появлялся на публике. Третий инсульт, как можно понять, произошел в конце сентября.

Биография Вячеслава Добрынина

Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве. Его отец, Галуст Петросян, бросил семью еще до рождения Вячеслава, поэтому получил фамилию матери.

С детства Добрынин проявлял музыкальные способности, играя на губной гармошке и других инструментах. Окончил Московский государственный университет культуры и искусств, после чего начал свою музыкальную карьеру.

Вячеслав Добрынин умер после инсульта (фото: wikipedia)

Его песни в 1980-х и 1990-х годах звучали по всему Советскому Союзу, а композиции "Синий туман", Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" и другие стали настоящими хитами, которые многие любили слушать даже в Украине.

Хиты Добрынина также исполняли такие звезды советской эстрады, как Анна Герман ("Белая черемуха"), ВИА "Самоцветы" ("Все, что у меня есть у меня" и "Будьте счастливы"), ВИА "Лейся, песня" ("Где же ты была" и "Качается вагон"), ВИА "Синяя птица" ("Ты мне не снишься" и "Не обижайся на меня").

В своих интервью Добрынин, который неоднократно выступал в Украине, выражал теплые чувства к украинцам. Он говорил о гостеприимстве и доброжелательности украинцев, а также подчеркивал, что наша культура "имеет особое место в его сердце".

Вячеслав Добрынин умер в 78 лет (фото: росСМИ)

Личная жизнь Вячеслава Добрынина

Первой женой музыканта была женщина по имени Ирина, с которой он прожил в браке 15 лет. В этих отношениях у мужчины родилась дочь Екатерина Добрынина-Макгаффи, которая является выпускницей ВГИКа, снималась в сериале "Клубничка" и других лентах. Она замужем за телеоператором Шейном Макгаффи, и вместе с ним проживает в США. Внучка певца, София, родилась в 2000 году, а в 2007 году у него появился еще и внук Александр.

Второй женой исполнителя также была женщина по имени Ирина, на которой он женился в 1985 году и прожил до своей смерти.

Семья жила на даче в Рузском районе Московской области на берегу Озернинского водохранилища.