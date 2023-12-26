Умер известный актер, сыгравший харизматичного злодея в игре Call Of Duty
В канун Нового года на 57 году жизни после непродолжительной борьбы с раком умер пуэрториканский актер Камар де лос Рейес, озвучивший злодея Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.
Что известно об актере
Камар де Лос Рейес родился в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, а детство свое провел в Лас-Вегасе.
В конце 1980-х он перебрался в Лос-Анджелес, чтобы развивать свою актерскую карьеру.
Камар де лос Рейес (фото: instagram.com/delosreyeskamar)
В 1994 году сыграл роль боксера-чикано Педро Роудмана Квинна в офф-бродвейской пьесе "Blade to the Heat" и впоследствии выступил с Патриком Стюартом в постановке "Буря" по пьесе Шекспира в 1995 году.
Свою первую популярность актер заработал после участия в мыльной опере "Одна жизнь, чтобы жить", а также в фильмах "Никсон", "Клетка" и "Солт".
Камар де лос Рейес (фото: instagram.com/delosreyeskamar)
В видеоигре 2012 года "Call of Duty: Black Ops II" де Лос Рейес исполнил роль Рауля Менендеса, персонажа, являющегося торговцем оружием и террористом из Никарагуа.
Этот образ был воспроизведен в играх "Call of Duty: Black Ops IV" и "Call of Duty: Vanguard".
Персонаж Камара де лос Рейеса в игре Call of Duty (фото: instagram.com/delosreyeskamar)
По словам его публициста, у актера была запланирована роль в будущем проекте Marvel под названием "Сорвиголова: Рожденный заново".
Ранее мы рассказывали, что на войне против России погиб известный украинский актер.
Также мы писали, что в автокатастрофе погиб молодой украинский актер.