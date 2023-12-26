Помер відомий актор, який зіграв харизматичного лиходія в грі Call Of Duty

Напередодні Нового року на 57 році життя після нетривалої боротьби з раком помер пуерториканський актор Камар де лос Рейєс, який озвучив лиходія Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety.

Що відомо про актора

Камар де Лос Рейес народився в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко, а дитинство своє провів у Лас-Вегасі.

Наприкінці 1980-х років він перебрався до Лос-Анджелеса, щоб розвивати свою акторську кар'єру.

Камар де лос Рейєс (фото: instagram.com/delosreyeskamar)

У 1994 році зіграв роль боксера-чікано Педро Роудмана Квінна в офф-бродвейській п'єсі "Blade to the Heat" і згодом виступив з Патріком Стюартом у постановці "Буря" за п'єсою Шекспіра у 1995 році.

Свою першу популярність актор заробив після участі у мильній опері "Одне життя, щоб жити", а також у фільмах "Ніксон", "Клітка" і "Солт".

Камар де лос Рейєс (фото: instagram.com/delosreyeskamar)

У відеогрі 2012 року "Call of Duty: Black Ops II" де Лос Рейес виконав роль Рауля Менендеса, персонажа, який є торговцем зброєю і терористом з Нікарагуа.

Цей образ був відтворений в іграх "Call of Duty: Black Ops IV" і "Call of Duty: Vanguard".

Персонаж Камара де лос Рейєса у грі Call of Duty(фото: instagram.com/delosreyeskamar)

За словами його публіциста, в актора була запланована роль у майбутньому проєкті Marvel під назвою "Шибайголова: Народжений заново".