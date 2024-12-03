Умер украинский TikTok-блогер, который стал известен благодаря ужинам в селе
Умер украинский тиктокер Юрий Криштоп, который стал известен благодаря ужинам в селе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу бизнесмена под названием "Село та сало".
Накануне в соцсетях блогера появилось видео из отделения анестезиологии и интенсивной терапии. В описании к нему было написано, что "ситуация очень сложная".
@selotasalo
Ситуация очень сложная оригинальный звук - Криштоп Юрий
Фолловеры Юрия стали бить тревогу, а некоторые предположили, что страница мужчины была взломана.
Впрочем, как выяснилось позже, ситуация действительно критическая. Родные Криштопа сообщили, что они ждут утра, чтобы стабилизировалось давление и тиктокера транспортировали в Киев в больницу.
"Сейчас шансы 70/30 не в нашу пользу. Остается только молиться и ждать", - говорилось в заметке.
Скриншот
Уже утром стало известно, что Юрий умер.
"К сожалению, не выдержало сердце. Навсегда в наших сердцах", - сообщили на странице Криштопа в Instagram.
Украинцы в шоке
Пользователи не могут поверить в эту трагедию, ведь только вчера мужчина публиковал новые видео в своем TikTok и ничто не предвещало беды.
- Любив його дивитись, класний був мужик, завжди говорив правду
- Дуже жаль дядьку, я завжди дивився його відео, і говорив: "красава мужик, трудяга". Жаль, дуже жаль
- Я в шоці… Царство небесне… більше не побачимо затишних вечорів у селі
- Це точно? Чи зламали сторінку? Не можу повірити...
- Не хочеться вірити, що помер. Ще день назад дивилася, показував вакуматора, смакував шоколадом, і раптом смерть. Як шкода
- Мені ці слова "вечеря у селі" буде причуватися, ніяк в це не можна повірити. Чому Бог забирає хороших людей, які б принесли користь ще комусь на цій землі
Чем известен Юрий Криштоп
Юрий Криштоп - сельский блогер. За его TikTok-страницей "селотасало" следят почти 300 тысяч пользователей, а на YouTube - более 100 тысяч.
Юрий имел свое семейное фермерское хозяйство и занимался продажей копченой продукции, которая также пользовалась большим спросом.
@selotasalo
Как сделать? оригинальный звук - Криштоп Юрий
Мужчина публиковал видео, посвященные своей рабочей рутинной жизни, а также показывал разнообразный ужин в селе, благодаря чему он и стал звездой TikTok.
@selotasalo
Вечер в селе По Домашнему оригинальный звук - Криштоп Юрий
@selotasalo
Посмотрите оригинальный звук - Криштоп Юрий
@selotasalo
Ужин в селе по домашнему оригинальный звук - Криштоп Юрий
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