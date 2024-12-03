Умер украинский TikTok-блогер, который стал известен благодаря ужинам в селе

Умер украинский тиктокер Юрий Криштоп, который стал известен благодаря ужинам в селе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу бизнесмена под названием "Село та сало".

Накануне в соцсетях блогера появилось видео из отделения анестезиологии и интенсивной терапии. В описании к нему было написано, что "ситуация очень сложная".

Фолловеры Юрия стали бить тревогу, а некоторые предположили, что страница мужчины была взломана.

Впрочем, как выяснилось позже, ситуация действительно критическая. Родные Криштопа сообщили, что они ждут утра, чтобы стабилизировалось давление и тиктокера транспортировали в Киев в больницу.

"Сейчас шансы 70/30 не в нашу пользу. Остается только молиться и ждать", - говорилось в заметке.

Скриншот

Уже утром стало известно, что Юрий умер.

"К сожалению, не выдержало сердце. Навсегда в наших сердцах", - сообщили на странице Криштопа в Instagram.

Украинцы в шоке

Пользователи не могут поверить в эту трагедию, ведь только вчера мужчина публиковал новые видео в своем TikTok и ничто не предвещало беды.

Любив його дивитись, класний був мужик, завжди говорив правду

Дуже жаль дядьку, я завжди дивився його відео, і говорив: "красава мужик, трудяга". Жаль, дуже жаль

Я в шоці… Царство небесне… більше не побачимо затишних вечорів у селі

Це точно? Чи зламали сторінку? Не можу повірити...

Не хочеться вірити, що помер. Ще день назад дивилася, показував вакуматора, смакував шоколадом, і раптом смерть. Як шкода

Мені ці слова "вечеря у селі" буде причуватися, ніяк в це не можна повірити. Чому Бог забирає хороших людей, які б принесли користь ще комусь на цій землі

Чем известен Юрий Криштоп

Юрий Криштоп - сельский блогер. За его TikTok-страницей "селотасало" следят почти 300 тысяч пользователей, а на YouTube - более 100 тысяч.

Юрий имел свое семейное фермерское хозяйство и занимался продажей копченой продукции, которая также пользовалась большим спросом.



Мужчина публиковал видео, посвященные своей рабочей рутинной жизни, а также показывал разнообразный ужин в селе, благодаря чему он и стал звездой TikTok.