Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР": что о нем известно

Украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский умер в возрасте 69 лет. Он пережил российский плен...
Об этом сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филиппович на своей странице в Facebook.
Ученый и историк родился 16 февраля 1954 года в городе Макеевка Донецкой области. Он учился на историческом факультете в Донецком государственном университете и получил диплом с отличием.
С 1980 по 2023 год преподавал и читал отдельные лекции по религиоведческим вопросам в вузах Украины и США.
В 2001 году стал доцентом кафедры религиоведения Донецкого государственного института искусственного интеллекта и руководителем Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений.
С 2011 по 2015 год работал доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета.
Игорь Козловский достиг значительных высот в науке и развитии украинского козачества (фото: Укринформ)
Игорь Козловский происходит из старинного козацкого рода, история которого достигает XVI-XVII веков. Его предки принимали активное участие в решении исторической судьбы Украины.
В 1991 году принял участие в учреждении и деятельности одной из первых козацких организаций в Украине - Кальмиусского паланка Украинского козачества, а впоследствии стал его главным атаманом.
27 января 2016 года Игоря Козловского захватили боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию, пережил пытку и находился в плену почти 2 года до 27 декабря 2017 года.
Выдающийся ученый умер из-за сердечного приступа сегодня, 6 сентября 2023 года.
За день до смерти Игорь Козловский посетил премьеру фильма в Киеве (фото: facebook.com/Игорь А. Козловский)
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