Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР": что о нем известно

Что известно об Игоре Козловском

Ученый и историк родился 16 февраля 1954 года в городе Макеевка Донецкой области. Он учился на историческом факультете в Донецком государственном университете и получил диплом с отличием.

С 1980 по 2023 год преподавал и читал отдельные лекции по религиоведческим вопросам в вузах Украины и США.

В 2001 году стал доцентом кафедры религиоведения Донецкого государственного института искусственного интеллекта и руководителем Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений.

С 2011 по 2015 год работал доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета.

Игорь Козловский достиг значительных высот в науке и развитии украинского козачества (фото: Укринформ)

Игорь Козловский происходит из старинного козацкого рода, история которого достигает XVI-XVII веков. Его предки принимали активное участие в решении исторической судьбы Украины.

В 1991 году принял участие в учреждении и деятельности одной из первых козацких организаций в Украине - Кальмиусского паланка Украинского козачества, а впоследствии стал его главным атаманом.

27 января 2016 года Игоря Козловского захватили боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию, пережил пытку и находился в плену почти 2 года до 27 декабря 2017 года.

Выдающийся ученый умер из-за сердечного приступа сегодня, 6 сентября 2023 года.

Как его вспоминают близкие и друзья

Шок.. Велика втрата для України.. Велика честь була знати вас, пане Ігорю. Ви для нас були й залишитесь Прикладом честі та гідності, Великим Вчителем..

Сьогодні помер великий українець, історик, релігієзнавець, науковець та патріот України Ігор Козловський. Він був тією людиною, яка змінила мій погляд на розуміння історії, релігії та релігієзнавства.

Ігор Козловський задавав і буде задавати систему координат, етичну і моральну планку, надихати та допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра і сеанси.

Це людина-світло, людина-доброта, людина-мудрість... Коли ставало геть погано, згадувала, що серед нас, з нами Ігор Козловський, а значить є світлий обрій і треба тільки йти, попри втому і часом зневіру... Він - Золотий фонд України.

Горе... Таке горе, що не осягнути... Втрата для країни, для світу, для мене особисто... Почуваюся осиротілою...

За день до смерти Игорь Козловский посетил премьеру фильма в Киеве (фото: facebook.com/Игорь А. Козловский)