Умер культовый украинский актер и музыкант. Внезапно остановилось сердце

В Харькове умер культовый украинский актер и музыкант Михаил Кабанов. У него внезапно остановилось сердце.

Об этом сообщил музыкант Олег Каданов на своей странице в Facebook .

Что известно о Кабанове

Михаил родился в Крыму. В 2000 году окончил Харьковский национальный университет искусств имени Ивана Котляревского по специальности актер драматического театра и кино. Здесь Михаил учился вместе с Сергеем Бабкиным.

В общежитии познакомился с Олегом Кадановым и Сергеем Савенко, с которыми в 2002 году создали арт-рок-группу "Оркестр Че". С 2003 года группа начала гастроли по Украине. Именно в этот период они записали свой первый альбом "Люди. Риби.Птахи".

Группа "Оркестр Че" просуществовала до 2016 года, после чего распалась.

Михаил Кабанов с сыном Егором (фото: facebook.com/mike.kabanov.3)

Михаил Кабанов долгое время сотрудничал с популярным харьковским музыкальным пабом "Черчилль". А еще был постоянным артдиректором харьковского паба "Стена". При его "каденции" это место превратилось в национал-патриотическую и проукраинскую культурную среду

После вторжения России в 2014 году показывал активную проукраинскую позицию. В том же пабе "Стена" организовал волонтерский пункт, где собирал деньги и имущество для добровольцев.

Кабанов также активно поддерживал партизанский отряд "Черный Корпус", затем батальон и полк "Азов". Это стало причиной организации пророссийских террористов теракта в помещении паба "Стена" 9 ноября 2014 года.

Тогда под барную стойку заложили взрывчатку. В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе и артдиректор паба Михаил Кабанов. Но в декабре паб снова заработал.

С 24 февраля 2022 года Кабанов вел активную волонтерскую деятельность.

Музыкант всегда активно поддерживал Украину и ВСУ (фото: facebook.com/mike.kabanov.3)

Семья музыканта

Михаил Кабанов всю жизнь провел в Харькове. Вместе с женщиной Юлией воспитывал сына Егора.

Теперь его семья нуждается в финансовой помощи. Если вы хотите присоединиться, это можно сделать по ссылке на Монобанк.