Помер відомий український науковець, який пережив полон росіян у "ДНР": що про нього відомо

Що відомо про Ігоря Козловського

Науковець та історик народився 16 лютого 1954 року в місті Макіївка Донецької області. Він навчався на історичному факультеті в Донецькому державному університеті й отримав диплом з відзнакою.

З 1980 до 2023 року викладав і читав окремі лекції з релігієзнавчих питань у вишах України та США.

У 2001 році став доцентом кафедри релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту та керівником Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.

З 2011 по 2015 рік працював доцентом кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

Ігор Козловський досяг значних висот у науці та розвитку українського козацтва (фото: Укрінформ)

Ігор Козловський походить зі старовинного козацького роду, історія якого сягає XVI-XVII століть. Його пращури брали активну участь у вирішенні історичної долі України.

У 1991 році взяв участь у заснуванні та діяльності однієї з перших козацьких організацій в Україні - Кальміуської паланки Українського козацтва, а згодом став його головним отаманом.

27 січня 2016 року Ігоря Козловського захопили бойовиками так званої "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію, пережив тортурування і перебував у полоні майже 2 роки до 27 грудня 2017 року.

Видатний науковець помер через серцевий напад сьогодні, 6 вересня 2023 року.

Як його згадують близькі та друзі

Шок.. Велика втрата для України.. Велика честь була знати вас, пане Ігорю. Ви для нас були й залишитесь Прикладом честі та гідності, Великим Вчителем..

Сьогодні помер великий українець, історик, релігієзнавець, науковець та патріот України Ігор Козловський. Він був тією людиною, яка змінила мій погляд на розуміння історії, релігії та релігієзнавства.

Ігор Козловський задавав і буде задавати систему координат, етичну і моральну планку, надихати та допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра і сеанси.

Це людина-світло, людина-доброта, людина-мудрість... Коли ставало геть погано, згадувала, що серед нас, з нами Ігор Козловський, а значить є світлий обрій і треба тільки йти, попри втому і часом зневіру... Він - Золотий фонд України.

Горе... Таке горе, що не осягнути... Втрата для країни, для світу, для мене особисто... Почуваюся осиротілою...

За день до смерті Ігор Козловський відвідав прем'єру фільму в Києві (фото: facebook.com/Ігор А. Козловський)