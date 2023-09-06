Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР": что о нем известно
Украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский умер в возрасте 69 лет. Он пережил российский плен...
Об этом сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филиппович на своей странице в Facebook.
Что известно об Игоре Козловском
Ученый и историк родился 16 февраля 1954 года в городе Макеевка Донецкой области. Он учился на историческом факультете в Донецком государственном университете и получил диплом с отличием.
С 1980 по 2023 год преподавал и читал отдельные лекции по религиоведческим вопросам в вузах Украины и США.
В 2001 году стал доцентом кафедры религиоведения Донецкого государственного института искусственного интеллекта и руководителем Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений.
С 2011 по 2015 год работал доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета.
Игорь Козловский достиг значительных высот в науке и развитии украинского козачества (фото: Укринформ)
Игорь Козловский происходит из старинного козацкого рода, история которого достигает XVI-XVII веков. Его предки принимали активное участие в решении исторической судьбы Украины.
В 1991 году принял участие в учреждении и деятельности одной из первых козацких организаций в Украине - Кальмиусского паланка Украинского козачества, а впоследствии стал его главным атаманом.
27 января 2016 года Игоря Козловского захватили боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию, пережил пытку и находился в плену почти 2 года до 27 декабря 2017 года.
Выдающийся ученый умер из-за сердечного приступа сегодня, 6 сентября 2023 года.
Как его вспоминают близкие и друзья
- Шок.. Велика втрата для України.. Велика честь була знати вас, пане Ігорю. Ви для нас були й залишитесь Прикладом честі та гідності, Великим Вчителем..
- Сьогодні помер великий українець, історик, релігієзнавець, науковець та патріот України Ігор Козловський. Він був тією людиною, яка змінила мій погляд на розуміння історії, релігії та релігієзнавства.
- Ігор Козловський задавав і буде задавати систему координат, етичну і моральну планку, надихати та допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра і сеанси.
- Це людина-світло, людина-доброта, людина-мудрість... Коли ставало геть погано, згадувала, що серед нас, з нами Ігор Козловський, а значить є світлий обрій і треба тільки йти, попри втому і часом зневіру... Він - Золотий фонд України.
- Горе... Таке горе, що не осягнути... Втрата для країни, для світу, для мене особисто... Почуваюся осиротілою...
За день до смерти Игорь Козловский посетил премьеру фильма в Киеве (фото: facebook.com/Игорь А. Козловский)
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