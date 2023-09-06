ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР": что о нем известно

Украина, Среда 06 сентября 2023 14:56
UA EN RU
Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в "ДНР": что о нем известно Игорь Козловский умер (фото: theukrainians.org)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский умер в возрасте 69 лет. Он пережил российский плен...

Об этом сообщила профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филиппович на своей странице в Facebook.

Что известно об Игоре Козловском

Ученый и историк родился 16 февраля 1954 года в городе Макеевка Донецкой области. Он учился на историческом факультете в Донецком государственном университете и получил диплом с отличием.

С 1980 по 2023 год преподавал и читал отдельные лекции по религиоведческим вопросам в вузах Украины и США.

В 2001 году стал доцентом кафедры религиоведения Донецкого государственного института искусственного интеллекта и руководителем Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений.

С 2011 по 2015 год работал доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета.

Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в &quot;ДНР&quot;: что о нем известно

Игорь Козловский достиг значительных высот в науке и развитии украинского козачества (фото: Укринформ)

Игорь Козловский происходит из старинного козацкого рода, история которого достигает XVI-XVII веков. Его предки принимали активное участие в решении исторической судьбы Украины.

В 1991 году принял участие в учреждении и деятельности одной из первых козацких организаций в Украине - Кальмиусского паланка Украинского козачества, а впоследствии стал его главным атаманом.

27 января 2016 года Игоря Козловского захватили боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию, пережил пытку и находился в плену почти 2 года до 27 декабря 2017 года.

Выдающийся ученый умер из-за сердечного приступа сегодня, 6 сентября 2023 года.

Как его вспоминают близкие и друзья

  • Шок.. Велика втрата для України.. Велика честь була знати вас, пане Ігорю. Ви для нас були й залишитесь Прикладом честі та гідності, Великим Вчителем..
  • Сьогодні помер великий українець, історик, релігієзнавець, науковець та патріот України Ігор Козловський. Він був тією людиною, яка змінила мій погляд на розуміння історії, релігії та релігієзнавства.
  • Ігор Козловський задавав і буде задавати систему координат, етичну і моральну планку, надихати та допомагати робити вибір, прикладом власного життя доводити, що зло буде покарано, а добру потрібні віра і сеанси.
  • Це людина-світло, людина-доброта, людина-мудрість... Коли ставало геть погано, згадувала, що серед нас, з нами Ігор Козловський, а значить є світлий обрій і треба тільки йти, попри втому і часом зневіру... Він - Золотий фонд України.
  • Горе... Таке горе, що не осягнути... Втрата для країни, для світу, для мене особисто... Почуваюся осиротілою...

Умер известный украинский ученый, переживший плен россиян в &quot;ДНР&quot;: что о нем известно

За день до смерти Игорь Козловский посетил премьеру фильма в Киеве (фото: facebook.com/Игорь А. Козловский)

Ранее мы сообщали о смерти украинской художницы и иллюстраторки Елены Рубановой.

А еще писали о музыканте Михаиле Кабанове, который отошел в засветы.

Читайте РБК-Украина в Google News
помер