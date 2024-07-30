Умер гитарист известной киевской группы: "Любил музыку превыше всего"

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В публикации артисты подтвердили печальную весть и поделились теплыми словами о коллеге.

"Такие слова всегда тяжелее всего говорить. Отошел в засветы наш друг, наш пятый элемент, наш басист Сергей. Это была внезапная и неожиданная смерть (вероятно, сердце). Мы не можем опомниться и нам болит. Сергей был ярким человеком с непростым характером. Мы любили его", - написали они.

"Его музыка будет вечной, как и наши воспоминания о прекрасных временах вместе, обо всех репетициях, концертах и совместных путешествиях", - также говорится в источнике.

Исполнители обратились к пользователям сети с просьбой: не надоедать вопросами, а дать время и им, и родным Сергея пережить утрату.

Кроме того, в посте уточнили, что запланированные выступления группы состоятся в память об их друге.

"Мы также ценим ваши соболезнования, но пока нет моральных сил отвечать в личные. Наши выступления на "Файному Місті" и "В'яві" состоятся по расписанию, мы будем на сцене в память о нашем друге, который любил музыку превыше всего", - написали участники ZWYNTAR.

Бас-гитарис группы Сергей внезапно умер (Фото: facebook коллектива)

Что известно о группе

Украинский киевский коллектив был создан в 2015 году Эриком и Дивуаром.

"Мы никак не могли придумать название и предлагали друг другу очень экзотические варианты, среди которых был даже ужасный "Черт из Долины Смерти". В какой-то момент мы написали на бумажке латиницей ZWYNTAR и это было важно, потому что мгновенно определило стиль, эстетику и язык исполнения", - комментировал идею их названия Эрик.

Позже к группе присоединились другие участники: Саша Кладбище (вокал, барабаны, казу), Наталья Ференс (стиральная доска) и Сергей (бас-гитарист). Девуар играет на гитаре и поет, Эрик - играет на банджо.

Коллектив был создан в 2015 году (Фото: facebook группы)

После начала полномасштабной войны музыканты поудаляли из YouTube все русскоязычные композиции, выпущенные ими ранее.

В октябре 2023 года они представили свой новый альбом под названием "Тисяча очей". В декабре того же года переиздали мини-альбом "Гріх", где перевели на украинский некоторые песни.

Всего за годы творчества музыканты представили три альбома: "Гріх", "Мертві голоси", "Тисяча очей".