"Руслана начала реже сниться": муж Писанки растрогал воспоминаниями о любимой

Два года назад умерла Руслана Писанка - артистка боролась с онкологией, но не сумела преодолеть эту тяжелую болезнь. На годовщину со смерти звезды ее муж Игорь Исаков поделился теплыми воспоминаниями, а также признался, удалось ли "отпустить" любимую.

"Учусь отпускать"

Исаков рассказал, что часто ездит на кладбище, где перезахоронили Писанку и ее маму. Он заботится о могилах Русланы и ее родственников, а также признается, что не всегда хочет возвращаться домой.

"Иногда немного посижу у родственников, иногда - дольше, не хочется уезжать оттуда. Что-то рассказываю. Верю ли в то, что она слышит? Мне кажется, что в таких случаях ты больше с собой разговариваешь. К себе обращаешься. Своего рода самоанализ", - объяснил муж Писанки.

"Знаете, Руслана начала реже мне сниться. Я не обижаюсь, даже думаю, что так и надо. Значит, учусь отпускать ее понемногу", - добавил он.

Писанка и ее муж (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Верит ли Исаков в знаки

По словам супруга Писанки, он не любит мистику. Ведь многое, по его мнению, кажется придуманным. Хотя, признается Исаков, "всяких вещей такого рода действительно хватало".

"Возможно, потому что продолжаю много о ней думать. Хотя специально ничего не читаю, не смотрю телевизор, потому что каждый раз становится больно. Но все как-то само приходит. Да и нет в доме ни одного квадратного метра, где нет присутствия Русланы - фотографии, награды, сценические костюмы", - поделился он.

Руслана Писанка с мужем (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Впрочем, без воспоминаний и напоминаний о прошлом не обходится. Бывает, что Исаков видит в соцсетях посты и фото, на которых он с Писанкой, до болезни и всего, что произошло.

"Бывает, приятно перебирать в памяти те воспоминания, а иногда - щемящее. Три года назад, пять лет назад... Я, Руся, кошки. Наша кошка Флешка все время со мной. Ей уже около десяти лет. Сегодня видите , как жарко, не видел ее целый день. Или где-то спряталась в тени, или на охоту пошла. Она мне мышей носит, ящериц - кладет у дверей. Кормилица", - рассказал муж Писанки.

Ведущей не стало 19 июля 2022 (фото: instagram.com/pisankaruslana)

От чего умерла Писанка

Муж артистки раскрыл причину ее смерти через несколько дней после того, как ее не стало.

"Знаю, что должен сообщить, потому: у Руси был рак. К сожалению, агрессивная форма и немного запущен. К сожалению, иммунитет не выдержал. Но так, как боролась она, я бы не смог даже наполовину", - рассказывал Исаков.

Писанке было 56 лет, она скончалась в Германии. Звезда никому не рассказывала о раке и старалась стойко держаться. Даже когда Руслана начала терять волосы, она все равно мечтала о будущем и запрещала мужу грустить.