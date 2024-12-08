Умер экс-футболист киевского "Динамо"

О том, что сердце Лендела остановилось, стало известно 6 декабря. Ему был 81 год. Похоронен мастер спорта СССР и детский тренер с 30-летним стажем в своем родном городе Мукачево на центральном кладбище.

Имре Лендел умер на 82-м году жизни (фото: zaf.org.ua)

Кто такой Имре Лендел

Имре (или Эмерих) Лендел родился 1 июня 1943 года. Свою футбольную карьеру начинал в ужгородском "Спартаке", впоследствии перешел в местную "Верховину".

В то время он привлекал внимание прессы и болельщиков. Журналисты тогда писали, что футболист "обладает хорошей физической подготовкой, успевает активно участвовать и в наступлении, и в обороне, умеет атаковать".

В начале 60-х годов вместе с такими закарпатскими игроками, как Андрей Гаваши, Василий Турянчик, Йожеф Сабо, Имре присоединился к киевскому "Динамо". Однако конкуренция в основном составе гранда оказалась слишком высокой, потому он выступал за резервную команду.

Играл также за СКА Львов (в 1965 году стал чемпионом Украины среди команд второй лиги (класс "Б"), винницкий "Локомотив" и мукачевские "Карпаты". Лендел также был сборником Украины (класс "Б").

Окончил факультет физического воспитания Винницкого педагогического института и стал тренером в мукачевской ДЮСШ. Вместе со Степаном Варгой воспитали целую плеяду учеников, впоследствии ставших известными футболистами. Среди них Анатолий Мущинко, Степан Беца и Василий Кобин, игравшие за киевское "Динамо", львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер", а также были сборниками Украины.