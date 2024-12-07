УПЛ: "Кривбасс" одержал волевую победу над "Черноморцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Черноморец" – "Кривбасс" – 1:3

Голы: Скиба, 34 – Илич, 41 (пенальти), Микитишин, 45+1, Твердохлеб, 80

Одесситы активнее начали игру и уже на 17-й минуте создали опасность у ворот соперника. После розыгрыша углового голкипер "Кривбасса" Маханьков спас свою команду, среагировав на мощный удар Сигеева из-за пределов штрафной.

"Черноморец" продолжил давление, создавая моменты. И, в конце концов, это дало результат. На 34-й минуте после розыгрыша углового Скиба остался без опеки у ворот и точным ударом головой отправил мяч в сетку.

Впрочем, "Кривбасс" еще до перерыва не только сравнял счет, но и вышел вперед. Сначала на 41-й минуте Илич хладнокровно реализовал пенальти, который арбитры назначили за фол в штрафной против Кузика. А уже в компенсированное к первому тайму время второй гол гостей забил Микитишин. Он воспользовался великолепным пасом Твердохлеба и, выйдя один на один с голкипером хозяев Рудько, переиграл его.

Во втором тайме на 64-й минуте Скиба мог оформить дубль и сравнять счет. Но после его дальнего удара метров с 20-ти мяч совсем немного разминулся с воротами.

А на 80-й минуте лучший футболист в составе "Кривбасса" - Твердохлеб поставил точку в матче. После подачи Понедельника с фланга он головой точно пробил в противоход голкиперу. Полузащитник криворожской команды забил в четвертом матче подряд.

Одержав победу, подопечные Юрия Вернидуба набрали 28 очков и остались на четвертой строчке в турнирной таблице. У одесситов в активе 12 баллов, они идут 14-ми.