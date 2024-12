Вспомнил голы за "Шахтер" и "Динамо": экс-игрок сборной Украины трогательным видео простился с футболом

37-летний игрок опубликовал в соцсети трогательный видеоролик, в котором вспомнил яркие моменты своей карьеры. В частности, голы в составе "Динамо" и "Шахтера", а также единственный мяч, забитый им за сборную Украины - 28 марта 2021 года в ворота Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022. В комментарии он написал: "Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры пришло время для нового вызова".

Последним клубом Мораеса был бразильский "Коринтианс", который он покинул в 2023 году. С этого времени нападающий активно, но безуспешно искал новую команду. Весной он заявил, что у него есть несколько предложений от европейских клубов, также рассматривал вариант с Саудовской Аравией.

Единственное, что он напрочь отвергал – возвращение в Украину, которую покинул после начала полномасштабного вторжения. Хотя в свое время в услугах бразильского украинца было заинтересовано житомирское "Полесье".

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K