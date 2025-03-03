Умер донор-рекордсмен, который спас жизни 2,4 млн детей

В Австралии умер Джеймс Харрисон - один из самых продуктивных доноров в мире, чья плазма крови помогла спасти жизни около 2,4 миллиона новорожденных. Он обладал редким иммуноглобулином (anti-D), который использовался для создания жизненно важной сыворотки. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу крови Австралийского Красного Креста.

Чем прославился Джеймс Харрисон

Харрисон решил стать донором в 14 лет после серьезной операции на груди, во время которой ему сделали переливание крови.

Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству пожертвованной плазмы, который продержался до 2022 года, пока его не побил мужчина из США.

Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, рассказала, что ее отец гордился тем, что спас так много жизней, не причинив себе вреда.

"Он всегда говорил, что это не больно, и жизнь, которую ты спасаешь, может быть твоей собственной", - вспоминает она.

Сама Трейси и двое внуков Харрисона получили сыворотку, созданную на основе его плазмы.

"Джеймса радовало, что благодаря его доброте существуют семьи, подобные нашей", - говорит Меллоушип.

Отметим, что сыворотка антирезус иммуноглобулина (anti-D) предотвращает развитие гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБН), которая возникает из-за несовместимости крови матери и ребенка по резус-фактору.

До середины 60-х годов, когда было разработано это лекарство, каждый второй младенец с ГБН умирал.

Причина уникальности крови Харрисона до сих пор не установлена. Предполагается, что это может быть связано с переливанием крови, которое он перенес в подростковом возрасте. Джеймс Харрисон (фото: Australian Red Cross Lifeblood)

На сегодняшний день Служба крови в сотрудничестве с Институтом медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл работает над лабораторным получением антирезус иммуноглобулина, реплицируя иммунные клетки и клетки крови Харрисона и других доноров. Они надеются, что однажды лабораторно созданный иммуноглобулин сможет помочь беременным женщинам во всем мире.

Директор по исследованиям Службы крови Дэвид Ирвинг, называет создание новой терапии "поиском священного Грааля". По его словам, им очень не хватает регулярных доноров, у которых, как у Харрисона, необходимые антитела присутствуют в крови в достаточном количестве. Джеймс Харрисон (фото: Australian Red Cross Lifeblood)

Харрисон умер во сне в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе 17 февраля, но о его смерти семья сообщила только 1 марта.

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