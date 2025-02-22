87-летний мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря дочери

Клем Рейнкемейер из Оклахомы, США, стал новым рекордсменом Книги Гиннеса благодаря двум факторам - своей уникальной коллекции и дочери, которая взялась эту коллекцию упорядочить и считать.

Что именно коллекционирует Клем и как дочь помогла ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Guinness World Records.

87-летний Клем большую часть своей жизни собирал странную коллекцию - кирпичи со всех частей света. Он обустроил для коллекции специальную кладовую и там складывал разнообразные экземпляры.

Пока отца не было дома, его дочь Селия со своим мужем Дэном Биссетом, которые помогали строить Клему его особо кладовую для кирпичей, собрали друзей и решили пересчитать количество экспонатов.

Выяснилось, что коллекция насчитывает 8 882 экземпляра и является самой большой в мире. Они тайно подали заявку на рекорд и очень удивили Клема, вручив ему собственный сертификат. В коллекции Клема 8882 кирпича (фото: guinnessworldrecords)

Как говорит рекордсмен, каждый кирпич из его коллекции может рассказать собственную историю, а больше всего ценятся те, что были созданы с определенными недостатками.

"Что меня привлекало в кирпичах, так это то, что у них есть названия, и по ним можно проследить историческую связь с местами, и это всегда меня интриговало", - говорит Клем.

В его коллекции есть кирпичи почти из всех американских штатов, из Германии, Греции, Ирландии и Новой Зеландии. Самому старому экземпляру коллекции уже более 1000 лет - это римский кирпич, который был сделан еще в 100 году нашей эры. Среди кирпичей есть очень дорогие и редкие экземпляры (фото: guinnessworldrecords)

А самый любимый кирпич - тротуарный, изготовленный в Вашингтоне и раньше он находился там, где сейчас стоит Пентагон. Коллекционер говорит, что возможно и сейчас под Пентагоном есть несколько таких кирпичей.

Клем - инженер-математик и застройщик, но он давно уже на пенсии и живет в Талси. Кирпичи он собирает уже более 40 лет и знает об их истории очень много.