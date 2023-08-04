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Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу"

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Пятница 04 августа 2023 21:51
Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу" Марк Марголис умер в больнице Нью-Йорка (фото: wtxnews.com)
Автор: Василина Копытко

После непродолжительной болезни в больнице Нью-Йорка скончался 83-летний американский актер Марк Марголис - звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу".

Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера.

Чем запомнился актер

Марголис снимался с 1976 года, но настоящую славу ему принесла роль в фильме Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом" (1984). Марк сыграл мрачного телохранителя по прозвищу Тень.

Также Марк был широко известен за роль наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу". За роль Саламанки он был номинирован на премию "Эмми". Также он снялся в шести кинолентах Даррена Аронофски.

Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов &quot;Во все тяжкие&quot; и &quot;Лучше позвоните Солу&quot;Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов &quot;Во все тяжкие&quot; и &quot;Лучше позвоните Солу&quot;Марк Марголис (скриншот)

Марголис родился в Филадельфии 26 ноября 1939 года. Его мать была декоратором, а отец был фабричным рабочим.

С 14 лет Марк начал заниматься актерским мастерством, а после года обучения в Университете Темпл переехал в Нью-Йорк и изучал драму со Стеллой Адлер в актерской студии. Это популярная американская актриса, которая является одним из самых известных преподавателей актерского мастерства. Марк стал ее протеже.

Умер популярный актер Марк Марголис - звезда сериалов &quot;Во все тяжкие&quot; и &quot;Лучше позвоните Солу&quot;Кадр из фильма (скриншот)

Потом на некоторое время Марк забросил занятие актерским мастерством. В то время он работал в кафе, пока не получил небольшую роль в картине "Открытие города Бетховен" 1976 года. Именно с этого фильма началась его карьера в кино.

Марк был дважды женат. У него остался сын и три внука.

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