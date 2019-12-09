Microsoft остаточно припиняє підтримку мобільної версії Windows

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Функціонал уріжуть, а безпека буде під загрозою

Американська компанія Microsoft остаточно припиняє підтримку мобільної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ixbt.com.

Як повідомляється, функціональність смартфонів на Windows буде урізана, а безпека системи опиниться під загрозою. Компанія рекомендує залишилися користувачам переходити на смартфони з Android або iOS. При цьому смартфони далі будуть працювати, але ряд функцій буде недоступний - користувачі не зможуть отримувати від Microsoft оновлення системи безпеки, не пов'язані з безпекою виправлення, безкоштовну технічну підтримку і так далі.

"Крім того, резервне копіювання і інші внутрішні служби стануть недоступні. Втім, деякі сервіси, в тому числі завантаження фотографій, відновлення з існуючої резервної копії, зможуть працювати принаймні 12 місяців після закінчення підтримки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Microsoft не обслуговує минулі версії Windows 10 Mobile, включаючи 1511, 1607 і 1703, вже кілька років.

Система Windows Phone була розроблена в 2010 році, але за роки існування не змогла створити конкуренцію для Android і iOS.

Нагадаємо, в 2016 році Microsoft припинила підтримку старих версій Internet Explorer і зосередилася на розвитку браузера Edge. У тому ж році Microsoft оголосила про припинення розробки смартфонів Lumia.