WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів

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WhatsApp перестане працювати на старих iPhone і в телефонах із застарілою ОС Android

Месенджер WhatsApp припиняє працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Це пов'язано з тим, що додаток завершує функціонування на старих iPhone і в телефонах із застарілою операційною системою (ОС) Android, а також гаджетів з ОС Windows Mobile.

Так, WhatsApp перестане працювати на телефонах з Windows Mobile після 31 грудня 2019 року.

На Android 2.3.7 і iPhone iOS 8 месенджер стане недоступним з лютого.

Крім того, у клієнтів з усіма вищезгаданими операційними системами в будь-який час можуть перестати працювати деякі функції програми, оскільки WhatsApp більше не займається розробкою оновлень для цих операційних систем.

Компанія, що належить Facebook, заявила, що зосередить зусилля на "мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей".

Нагадаємо, через додаток WhatsApp застосовували програмне забезпечення, розроблене NSO Group для стеження за офіційними особами не менше 20 країн.

Також РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Microsoft остаточно припиняє підтримку мобильної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня. Як повідомляється, функціональність смартфонів на Windows буде урізана, а безпека системи опиниться під загрозою. Компанія рекомендує решті користувачам переходити на смартфони з Android або iOS.