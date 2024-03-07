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Полярники со станции "Вернадского" показали редкие антарктические грибы. Такого вы еще не видели

Что растет на станции "Вернадского" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Полярники со станции "Академик Вернадский" показали очень редкое явление - антарктические грибы. Они растут не каждый год, могут быть токсичными, но выглядят невероятно.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), редкие грибы показали на странице станции "Вернадского" в Facebook.

"В суровой и белой Антарктике после дождей растут самые настоящие грибы! И это не какая-то плесень, а такие, как в украинских лесах, - со шляпками и ножками", - рассказали полярники.

Редкие грибы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Они также добавили, что в Антарктике встречается примерно 20 видов шляпочных грибов. Некоторые похожи на лисички, ведь имеют более темные ножки, а есть и такие, что похожи на маленькие опята.

"Они встречаются на куртинах мхов, в толще которых развивается их микориза. Любят защищенные условия на толстых мховых банках или лужайках ковровых мхов", - объяснили полярники.

"Съедобны ли антарктические грибы? О, с ними нужно быть осторожными. Ведь подробные исследования одного из видов показали, что он может быть очень токсичным. Большинство же грибов вообще остаются неисследованными", - добавили они.

Грибы на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Также на станции Вернадского рассказали, что некоторые из антарктических грибов, которые все же могут быть съедобными, вряд ли удастся попробовать, ведь их не хватит на полноценное блюдо. Такие "обитатели" Антарктики - очень редкие, они появляются не каждый год.

Антарктические грибы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"На фото - грибы омфалины на мысе Перес. Их размер в среднем - 2 см в высоту и 1,5 см - ширина шляпки. Спасибо за эти замечательные фотографии биологу 28-й УАЭ Сергею Глотову, а за интересную информацию - руководителю отдела биологии и экологии НАНЦ Ивану Парникозе", - резюмируется в посте.

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