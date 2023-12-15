Существует серьезная угроза: кого украинские полярники не могут брать с собой в Антарктиду

В Антарктиде существуют некоторые правила, защищающие дикую флору и фауну. Следует знать, почему полярникам категорически запрещено брать с собой на ледяной континент домашних животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Какие проблемы могут возникнуть

Привычные нам микроорганизмы могут быть ядовиты для животных в дикой природе Антарктики. Человек может передать посторонние бактерии животным во время тактильного контакта или кормления.

Это может привести к болезням и уничтожению популяций.

Например, в Северном полушарии некоторые популяции китообразных страдают токсоплазмозом кошек. Чтобы предотвратить такие случаи в Антарктике, там установили строгие ограничения: нельзя приближаться к животным, прикасаться и кормить их.

По этой же причине нельзя завозить флору и фауну, например домашних животных.

Кроме того, вмешательство людей может влиять на поведение животных.

Чем опасное напуганное животное

Испуганное животное может быть опасным как для самого человека (напасть, ударить, укусить), так и для других животных.

Известны случаи, когда после приближения людей морские котики проявляли неприсущую агрессию к самкам и даже пингвинам.

Морские котики очень не любят людей, ведь в прошлом веке этих животных массово истребляли ради ценных шкур. Когда эти животные видят человека даже издалека, то уже начинают рычать.

Вмешательство человека в отношения между разными группами животных, например хищников и их жертв, может повлиять на способность этих животных выживать в дикой природе.

Например, пингвины имеют навыки вместе противостоять нападению своих врагов. Такое общее поведение формируется у них во время взросления. Если в этот процесс вмешается человек, это будет иметь непредсказуемые последствия для их социальной жизни и самозащиты.

Кто может приближаться к животным

В Антарктике приближаться к животным имеют право только ученые, у которых это предусмотрено техническим заданием (в основном биологи).

Но такое взаимодействие должно происходить быстро и осторожно. К примеру, украинские биологи считают гнезда, яйца и птенцов пингвинов, чтобы отслеживать динамику их популяции в контексте изменения климата. Для этого ученым нужно близко подходить к местам гнездования пингвинов.

Соблюдение правил позволит сохранить неприкосновенность природы.