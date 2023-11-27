ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: "Не могу глаза открыть"

Понедельник 27 ноября 2023 22:40
UA EN RU
Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: "Не могу глаза открыть" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова, которая сейчас находится вместе с дочерью Машей на отдыхе в Африке, пожаловалась на плохое самочувствие. По словам исполнительницы, у нее очень разболелась голова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Оле Поляковой стало плохо на Занзибаре

Знаменитость сравнила боль с мигренью, а также отметила, что у нее такого еще не было.

"Не могу даже глаза открыть, не знаю, что делается… Не попускает, что за х**нь", - сказала Полякова.

Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: &quot;Не могу глаза открыть&quot;

Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: &quot;Не могу глаза открыть&quot;

Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля решила не обращаться за помощью к медикам, а заняться самолечением. Она сделала себе укол и ей стало лучше.

Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: &quot;Не могу глаза открыть&quot;

Поляковой внезапно стало плохо на отдыхе в Африке: &quot;Не могу глаза открыть&quot;

Оле Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мне стало легче… Не знаю, что это было, может, давление или на погоду, но меня попустило, и это счастье", - отметила певица.

Напомним, несколько дней назад Полякова вместе с 18-летней наследницей Марией отправилась на остров Занзибар.

Артистка рассказывала, что решение улететь на отдых было принято спонтанно. Там они будут с дочерью около шести дней.

Недавно мы писали, что Виктор Павлик отказался делать операцию на сердце.

Также жена Тимура Мирошниченко сказала, как их названный сын чувствует себя после операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Оля Полякова Отдых за границей звезды шоу-бизнеса