Полякова объяснила тесную дружбу с "хорошими россиянами"

Известно, что после начала полномасштабного вторжения россиянка дала убежище во Франции в своей вилле Полякову с дочерьми и еще двум женщинам-беженкам.

Писательница является волонтером фонда «Светлый», который принадлежит близкой подруге Оли - добровольцу Светлане Легкой.

Когда Ефросинина назвала Белоцерковскую "хорошей россиянкой", Полякова перебила ее, отметив, что она является украинкой.

"Она "не хорошая россиянка", она - украинка. Результат этой дружбы гораздо ценнее, чем то, что несется непонятно кем и зачем", - сказала знаменитость.

Оля Полякова с Никой Белоцерковской (фото: instagram.com/belonika)

Также она высказалась о сотрудничестве с другим россиянином - предпринимателем Евгением Чичваркиным, который уже много лет живет в Великобритании.

Звезда говорит, что он очень много делает для нашей армии. Тем не менее, украинцы ее продолжают упрекать за их сотрудничество.

"Я очень хорошо помню, когда был у нас один из последних вечеров, там, где готовил Евгений Чичваркин... Пронеслась просто буря о том, что Полякова едет на Лазурный берег есть какое-то там мраморное мясо от хорошего русского Чечваркина. И вот это все неслось. Это перепостили все самые уважаемые издания", - рассказала Оля.

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"Эти люди вместе со мной собрали 8 млн гривен, купили две машины скорой помощи, купили огромную машину для перевозки крови, медикаментов... Хоть одна эта уважаемая газета или медиа ресурс написали о том, сколько мы собрали?", - возмутилась Полякова.

Также она ответила, почувствовала ли то, что общение и сотрудничество с россиянами повлияло на ее репутацию.

"Я не знаю, мне все равно, потому что я человек результат. Я же не только сотрудничаю с этим с этими людьми, я занимаюсь двумя фондами... Меня в чем-то обвинять и говорить о том, "как вы относитесь" или пострадала моя репутация... Я не знаю. Я знаю, что я сделала, сколько я сделала", - сказала Оля.

Скандалы с Поляковой из-за дружбы с "хорошими россиянами"

В мае прошлого года певица вместе с украинским фотографом Соней Плакидюк побывала на благотворительном мероприятии, организованном Никой Белоцерковской. Темой вечера стала презентация книги российского оппозиционера Александра Невзорова, а в рамках мероприятия им удалось собрать деньги на несколько машин скорой помощи.

Однако такая благотворительность не всем пришлась по душе. Так, украинская журналистка Алина Доротюк раскритиковала Олю Полякову и заявила, что та пытается «примирить» в информационном пространстве украинцев с так называемыми хорошими россиянами. Интервьюерка подчеркнула, что Невзоров, в компании которого засветилась Полякова, ранее был открытым фанатом фашизма.

Оля Полякова и Соня Плакидюк на благотворительном мероприятии (фото: instagram.com/belonika)

Пользователи сети тоже не поддержали инициативу Оли совместно с россиянами собирать деньги в помощь Украине. Многие из них поддержали мнение Алины Доротюк, что среди жителей России нет "хороших россиян".

Кто такая Ника Белоцерковская

Вероника Белоцерковская родом из Одессы. Она училась в Ленинградском технологическом институте, а также увлеклась мультипликацией и поступила на Высшие режиссерские курсы по специальностям режиссера-аниматора и художника-постановщика.

Занималась рынком телевизионной рекламы, став совладелицей и генеральным директором агентства "Тренд Санкт-Петербург". Владела журналами "Time Out Москва" и "Time Out Петербург" до продажи в 2014 году медиахолдингу "С-Media".

Ника Белоцерковская (фото: instagram.com/belonika)

Сейчас писательница живет во Франции и, судя по всему, возвращаться в Россию не планирует. В своем Instagram публикует посты о войне в Украине, в которых рассказывает подписчикам правду о том, что происходит на самом деле.

Следственный комитет Российской Федерации увидел в этих постах признаки дискредитации властей и вооруженных сил РФ. В Белоцерковске возбуждено уголовное дело, и теперь ей грозит наказание от штрафа около 5 миллионов рублей (1,5 миллиона гривен) до 15 лет тюрьмы.