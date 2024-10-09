Полякова пояснила тісну дружбу з "хорошими росіянами"

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення росіянка дала притулок у Франції у своїй віллі Полякову з доньками та ще двом жінкам-біженкам.

Письменниця є волонтеркою фонду "Світлий", який належить близькій подрузі Олі - доброволиці Світлані Легкій.

Коли Єфросиніна назвала Білоцерківську "хорошою росіянкою", Полякова перебила її, зазначивши, що вона є українкою.

"Вона "не хороша росіянка", вона - українка. Результат цієї дружби набагато цінніший, ніж те, що несеться незрозуміло ким і нащо", - сказала знаменитість.

Оля Полякова з Нікою Білоцерківською (фото: instagram.com/belonika)

Також вона висловилася про співпрацю з іншим росіянином - підприємцем Євгеном Чичваркіним, який вже багато років живе у Великій Британії.

Зірка каже, що він дуже багато робить для нашої армії. Тим не менш, українці їй продовжують закидати за їхню співпрацю.

"Я дуже гарно пам'ятаю, коли був у нас один з останніх вечорів, там, де готував Євген Чичваркін… Пронеслася просто буря про те, що Полякова їде на Лазурний берег їсти якесь там мраморне м'ясо від хорошого росіянина Чечваркіна. І оце все неслося. Це перепостили все найповажніші видання", - розповіла Оля.

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"Ці люди разом зі мною зібрали 8 млн гривен, купили дві машини швидкої допомоги купили величезну машину для перевозки крові, медикаментів… Хоч одна оця поважна газета чи медіа ресурс написали про те, скільки ми зібрали?", - обурилася Полякова.

Також вона відповіла, чи відчула те, що спілкування та співпраця з росіянами вплинуло на її репутацію.

"Я не знаю, мені все одно, тому що я людина результат. Я ж не тільки співпрацюю з цим з цими людьми, я опікуюся двома фондами… Мене у чомусь звинувачувати і казати про те, "як ви відноситесь" чи постраждала моя репутація… Я не знаю. Я знаю, що я зробила, скільки я зробила", - сказала Оля.

Скандали з Поляковою через дружбу з "хорошими росіянами"

У травні минулого року співачка разом з українською фотографинею Сонею Плакидюк побувала на благодійному заході, організованому Нікою Білоцерківською. Темою вечора стала презентація книги російського опозиціонера Олександра Невзорова, а в рамках заходу їм вдалося зібрати гроші на кілька машин швидкої допомоги.

Однак така благодійність не всім припала до душі. Так, українська журналістка Аліна Доротюк розкритикувала Олю Полякову та заявила, що та намагається "примирити" в інформаційному просторі українців із так званими хорошими росіянами. Інтерв'юерка підкреслила, що Невзоров, у компанії якого засвітилася Полякова, раніше був відкритим фанатом фашизму.

Оля Полякова і Соня Плакидюк на благодійному заході (фото: instagram.com/belonika)

Користувачі мережі теж не підтримали ініціативу Олі спільно з росіянами збирати гроші на допомогу Україні. Багато хто з них підтримав думку Аліни Доротюк, що серед жителів рф немає "хороших росіян".

Хто така Ніка Білоцерківська

Вероніка Білоцерківська родом із Одеси. Вона навчалася у Ленінградському технологічному інституті, а також захопилася мультиплікацією та вступила на Вищі режисерські курси за спеціальностями режисера-аніматора та художника-постановника.

Займалася ринком телевізійної реклами, ставши співвласницею та генеральною директоркою агентства "Тренд Санкт-Петербург". Володіла журналами "Time Out Москва" та "Time Out Петербург" до продажу їх у 2014 році медіахолдингу "С-Media".

Ніка Білоцерківська (фото: instagram.com/belonika)

Зараз письменниця живе у Франції і, зважаючи на все, повертатися у Росію не планує. У своєму Instagram публікує пости про війну в Україні, в яких розповідає підписникам правду про те, що відбувається насправді.

Слідчий комітет Російської Федерації побачив у цих постах ознаки дискредитації влади і збройних сил РФ. На Білоцерківську завели кримінальну справу, і тепер їй загрожує покарання від штрафу близько 5 мільйонів рублів (1,5 мільйона гривень) до 15 років в'язниці.