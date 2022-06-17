Полякова відповіла на "наїзди" Федишин: "Якщо чесно - дуже некрасиво!"

Так, висловлюючись про нападки через свій "фірмовий" елемент артистичних нарядів - кокошники, про які чомусь Федишин зараз вирішила згадати, Оля звернула увагу, що не носить їх на сцені з початку російської інтервенції.

"Їх немає з 2014 року, коли Росія напала на Україну, на Донбас, і відтяла в нас Крим. З того самого часу не було ніяких кокошників, не було ніяких поїздок ані в Крим, ані в Росію, я не їздила, не гастролювала. Хоча у мене можливість була, і мене запрошували. Але це для мене абсолютно неможливо", - наголошує артистка

Полякова вважає, що ніхто не має права вказувати іншим, як одягатися і як жити - адже це невід'ємна частина свободи та індивідуальності кожної людини.

"Тому ці всі закидони - вони несправедливі. І мало того, те, що людина собі дає право засуджувати вибір людей, засуджує чиєсь право бути коханим, чиєсь право вибору... Весь світ бореться за свободу вибору. Весь світ бореться за свободу. І сьогодні ми в Україні виборюємо теж для себе право бути вільними, і вибирати самостійно", - сказала зірка.

Артистка додала, що якщо хтось українцям буде розповідати - що грішно, а що праведно, то все це "не на часі, недоречно, і якщо чесно - дуже некрасиво!"

Відео: Оля Полякова висловилася про "наїзди" Ірини Федишин