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Поддержка угасает. Почему меняется отношение поляков к украинским беженцам

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Среда 09 августа 2023 11:53
Поддержка угасает. Почему меняется отношение поляков к украинским беженцам Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уровень поддержки украинских беженцев в польском обществе еще высок, но постепенно снижается. Треть опрошенных изменили свое отношение к бежавшим от войны.

Впервые более половины поляков выступают против предоставления дополнительной помощи украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на wyborcza.pl.

Согласно исследованию Варшавского университета "Социальное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского государства", которое проводилось в конце мая и начале июня, к украинским беженцам положительно относятся 67% поляков. Это на 13% меньше, чем в январе 2023 года.

Выросла доля поляков, которые негативно относятся к украинским беженцам – до 13% с 8%. 31% респондентов изменили свое отношение, большинство в этой группе (85%) – в худшую сторону (26% всех опрошенных). Несколько месяцев назад такой ответ давали 68% респондентов.

Из 1,2 млн жителей Украины в Польше большая часть – женщины. Среди участников опроса наибольшую неприязнь к украинкам выразили польки в возрасте до 29 лет со средним образованием. Это объясняется тем, что они считают украинок конкурентками на "брачном рынке", потому что в прошлые годы количество браков поляков с украинками увеличилось (в 2021 году – 1839). Также многие считают беженцев конкурентами на рынке труда.

Поддержка угасает. Почему меняется отношение поляков к украинским беженцамФото: Мероприятие на поддержку украинцев в Польше (gettyimages.com)

На 12% выросло количество поляков, которые видят угрозу в украинцах. В частности, речь идет о росте инфляции, преступности и другой культуре.

Между тем 85% до сих пор считают, что нужно помогать. 79% оценивают помощь Украине положительно. Но впервые с начала войны более половины поляков (55%) высказываются против предоставления дополнительной помощи украинцам.

Нежелание помогать в дальнейшем 39% поляков объяснили "требовательностью украинцев", которые якобы считают, что заслужили все бесплатно. Все больше поляков считают, что украинцы не имеют права на такие же социальные выплаты, как они. Также выступают против предоставления льгот и финансирования проживания и питания.

"Такое мышление является результатом незнания фактов. Все наоборот. Украинцы зарабатывают на себя и приносят огромные доходы государству. Они сами покрывают расходы на такие программы, как "500+" (ежемесячные выплаты на детей – ред.)", – отметила президент Польского миграционного форума Агнешка Косович.

Напомним, мы писали, что часть украинских беженцев в Нидерландах лишится права на пребывание.

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