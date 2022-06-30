Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядає
Польща поставила 5,5-метрову стіну вздовж кордону з Білоруссю. Протяжність цієї стіни становить 180 кілометрів і її поставили буквально за пів року.
Як виглядає стіна зараз, показали в Twitter Прикордонної охорони Польщі.
Протяжність стіни становить 186,25 кілометра. Для її будівництва знадобилося 49 000 тонн сталі. Висота паркану - 5,5 метрів. По верху паркану пустили колючий дріт.
Крім того, на стіні встановили 2,5 тисячі камер спостереження.
Фото: стіна між Польщею та Білоруссю
Проєкт зведення стіни був запущений польським урядом 25 січня 2022 року. Вартість цього проєкту оцінюється в 380 млн євро.
Побудувати цю стіну вирішили ще у 2021 році - після напливу мігрантів з країн Близького Сходу через пункти пропуску з Білорусі. Укріплення складається тепер з декількох ліній захисту, оснащене сучасними електронними пристроями, камерами денного і нічного ведення.
#bariera— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
До речі, аналогічний проєкт запустили Литва і Латвія - на кордоні з Білоруссю буде побудована стіна довжиною в 500 км. Проєкт планують завершити до вересня 2022 року.
Загородження буде також з колючим дротом і відеоспостереженням. Висота цієї стіни буде близько 4 метрів.
Свою стіну почала будувати Естонія - 136 кілометрів з колючим дротом буде відокремлювати її від Росії.
До речі, раніше ми писали, що військові з Білорусі намагалися влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею.
А також розповідали, що Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ.