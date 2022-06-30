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Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядає

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Четвер 30 червня 2022 14:21
Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядає Польща поставила величезну стіну на кордоні з Білоруссю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Польща поставила 5,5-метрову стіну вздовж кордону з Білоруссю. Протяжність цієї стіни становить 180 кілометрів і її поставили буквально за пів року.

Як виглядає стіна зараз, показали в Twitter Прикордонної охорони Польщі.

Протяжність стіни становить 186,25 кілометра. Для її будівництва знадобилося 49 000 тонн сталі. Висота паркану - 5,5 метрів. По верху паркану пустили колючий дріт.

Крім того, на стіні встановили 2,5 тисячі камер спостереження.

Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядаєПоляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядаєПоляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом: як вона виглядає

Фото: стіна між Польщею та Білоруссю

Проєкт зведення стіни був запущений польським урядом 25 січня 2022 року. Вартість цього проєкту оцінюється в 380 млн євро.

Побудувати цю стіну вирішили ще у 2021 році - після напливу мігрантів з країн Близького Сходу через пункти пропуску з Білорусі. Укріплення складається тепер з декількох ліній захисту, оснащене сучасними електронними пристроями, камерами денного і нічного ведення.

До речі, аналогічний проєкт запустили Литва і Латвія - на кордоні з Білоруссю буде побудована стіна довжиною в 500 км. Проєкт планують завершити до вересня 2022 року.

Загородження буде також з колючим дротом і відеоспостереженням. Висота цієї стіни буде близько 4 метрів.

Свою стіну почала будувати Естонія - 136 кілометрів з колючим дротом буде відокремлювати її від Росії.

До речі, раніше ми писали, що військові з Білорусі намагалися влаштувати підкоп під парканом на кордоні з Польщею.

А також розповідали, що Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з РФ.

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