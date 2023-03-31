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Ягоды поразят размером! Бесплатное суперудобрение для подкормки клубники

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Пятница 31 марта 2023 14:15
Ягоды поразят размером! Бесплатное суперудобрение для подкормки клубники Как подкормить клубнику (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника очень любит уход и правильную подкормку. Если вы будете бережно относиться к грядке, она наградит вас ароматными, вкусными и крупными ягодами.

Какое бесплатное удобрение идеально подойдет для ваших ягод, узнайте в материале Styler ниже.

Правила подкормки ягод

Важно помнить, что подкормка подбирается с учетом возраста клубничных кустов. В первый год жизни кустов удобрение можно не вносить, это необязательно.

Минеральные и органические подкормки потребуются растению на второй и четвертый годы, на трети - вносят преимущественно минеральные удобрения.

Бесплатное удобрение из крапивы

Обратите внимание на огромную роль и пользу натуральных удобрений. Крапива не только удобряет клубнику, но и насыщает почву полезными веществами.

В заполненное до краев крапивой ведро залейте воды и дайте четыре дня настояться. Разведите настой водой 1:10 и приступайте к поливу. Вносите 0,5 л удобрения под каждый куст 1 раз в 30 дней.

Специалисты убеждают, что крапивная подкормка способна сотворить чудо для клубники. Кусты пойдут в рост, окрепнут, зазеленеют и будут прекрасно плодоносить.

Дополните органику минеральными удобрениями

В этот раз вам понадобится купить удобрение. Прекрасно подойдет нитроаммофоска, которую вносят под кусты в апреле.

Приготовьте раствор для полива: на 10 л воды 1 ст. ложку нитроаммофоски. Внесите под каждый кустик по 0,5 л разведенного удобрения.

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