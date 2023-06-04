Клубника с таким удобрением будет крупной и сладкой: соберете по 1,5 кг с куста

Какое удобрение нужно внести

Получить крупные ягоды вам поможет органо-минеральное удобрение. В нем должны быть следующие пропорции:

5 - азота

10 - фосфора

15 - калия

Именно за счет калия органическое вещество из листьев, успевших нарости с весны, перейдет в ягоды.

Такое удобрение можно приобрести в любом специализированном магазине. Главное - обратить внимание на указанные выше пропорции.

Запомните: клубника любит калийное удобрение во время наращивания ягод.

В чем особенность такого удобрения

Такая подкормка называется "калийной", ведь именно калий нужен клубнике на втором этапе вегетации. То есть когда она наращивает ягоды.

Если для наращивания листьев больше нужен азот, а для корней - фосфор (хотя он нужен всегда), то для ягод подойдут именно калийные удобрения.

Этот химический элемент поможет вырастить более крупную и вкусную ягоду. Интересно, что калий поможет так же и цветам: они будут крупнее и ярче.

Уже буквально дней через пять ягоды нальются соком и увеличатся в размере. Удобрение подойдет даже для молодых кустов.

Из зрелых, сильных растений вы можете собрать по 1-1,5 килограмма с куста.