Клубника с таким удобрением будет крупной и сладкой: соберете по 1,5 кг с куста

Клубника несколько капризная садово-огородная культура, поэтому стоит за ней хорошо ухаживать, чтобы получить пристойный урожай. Получить сладкую и крупную ягоду вам поможет правильная подкормка.
Как это сделать, рассказали на YouTube канале Наша дача.
Получить крупные ягоды вам поможет органо-минеральное удобрение. В нем должны быть следующие пропорции:
Именно за счет калия органическое вещество из листьев, успевших нарости с весны, перейдет в ягоды.
Такое удобрение можно приобрести в любом специализированном магазине. Главное - обратить внимание на указанные выше пропорции.
Запомните: клубника любит калийное удобрение во время наращивания ягод.
Такая подкормка называется "калийной", ведь именно калий нужен клубнике на втором этапе вегетации. То есть когда она наращивает ягоды.
Если для наращивания листьев больше нужен азот, а для корней - фосфор (хотя он нужен всегда), то для ягод подойдут именно калийные удобрения.
Этот химический элемент поможет вырастить более крупную и вкусную ягоду. Интересно, что калий поможет так же и цветам: они будут крупнее и ярче.
Уже буквально дней через пять ягоды нальются соком и увеличатся в размере. Удобрение подойдет даже для молодых кустов.
Из зрелых, сильных растений вы можете собрать по 1-1,5 килограмма с куста.
Раньше мы писали также, почему клубника будет вырастать мелкой.
Кроме того читайте о удобрении из холодильника, с которым клубника вырастет крупной.