Клубничное варенье без варки да еще и с экономией сахара: очень быстрый рецепт

Варенье из клубники можно быстро приготовить, да еще и сэкономить сахар. И для этого даже не нужно стоять над "тазами" с кипящими ягодами, собирать пенку и помешивать, чтобы не пригорело.

Составляющие:

На 1 кг ягод нужно 250 г сахара, то есть пропорция 1:4. Это важный нюанс, ведь в классическом клубничном варенье пропорция 1:2, то есть на килограмм ягод половина килограмма сахара.

Приготовление варенья

Промойте, просушите и очистите ягоды.

Присыпьте сахаром и дайте настояться при комнатной температуре 8-10 часов, периодически помешивая.

Затем разложите ягоды по банкам и залейте оставшимся соком. Накройте банки крышкой (неплотно) и простерилизуйте в емкости с водой. Банки 0,7 л следует стерилизовать в течение не менее 10 минут.

Далее нужно закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

Правила варенья от Евгения Клопотенко

Пропорция сахара

Обычно для варенья из некислых ягод или фруктов нужно 50% сахара, то есть 500 г на килограмм сырья

Как сохранить форму ягод или кусочки фруктов

Здесь поможет метод: проварить 5 минут, отставить, охладить и повторить. Таким образом ягоды или кусочки фруктов осахариваются и не превращаются в пюре.

Специи

Чтобы сделать вкус варенья необычным, следует экспериментировать со специями. К примеру, с корицей, гвоздикой, имбирем, острым перцем.

Что делать с пенкой

Клопотенко советует не собирать пенку, ведь там пектин, который поможет загустить варенье, а также много питательных веществ.

Как понять, что варенье готово

Поставьте любую емкость в морозильную камеру. Капните немного горячего варенья в нее и посмотрите, как оно растекается. Именно такой консистенции будет готово варенье. Если очень жидкое доварите, если вообще не растекается - уже переварили.