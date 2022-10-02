Можно ли есть варенье, на котором плесень?

Если вы все еще доедаете прошлогоднее варенье, чтобы освободить место в погребе для новых запасов, следует знать, можно ли употреблять консервацию, на которой есть плесень. Многие просто убирают испорченную часть варенья, повидла или джема и спокойно смакуют содержимым банки.

Может ли такое варенье навредить – читайте ниже в нашем материале.

Чем можно просто убрать плесень?

Так, Британское агентство пищевых стандартов не советует есть явно прогнившую пищу или содержащую плесень, пишет BBC.

Отмечается, что это особенно важно для людей из уязвимых групп, включая детей, стариков, беременных женщин и тех, кто имеет ослабленную иммунную систему.

Даже если вы уберете плесень, прокипятите варенье или же его заморозите, такое варенье может быть заражено токсинами грибка, что "на глаз" просто не видно.

Специалисты советуют утилизировать испорченные продукты, пораженные плесенью. Хлеб, выпечку варенья, джем, мармелад или другие закрутки и засолки, покрытые плесенью, нужно просто выбросить.

Наиболее опасной плесень может быть для:

младенцев,

детей,

людей пожилого возраста,

людей с ослабленным иммунитетом,

людей, имеющих аллергию, астму, а также проблемы с кожей (например, экзему).

На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени могут возникать такие серьезные болезни, как аспергиллез легких.

Фото: Можно ли есть варенье с плесенью (goodhouse.com.ua)

Почему образуется плесень

Главная причина образования грибка – появление конденсата при горячей закупорке сладкой заготовки. Поэтому варенье следует закатывать, когда оно охладится до комнатной температуры.

Другие причины появления плесени в банках:

Плохо простерилизованные банки и крышки

Низкая герметичность закрытия тары

Недоваренные ягоды

Мало сахара в сиропе

Резкие перепады температуры в местах хранения

Слишком сырое помещение при длительном хранении

Так что правильно готовьте варенье, а если открыли банку и увидели плесень – выбрасывайте. Здоровье – дороже!