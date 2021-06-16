Уряд затвердив порядок перевірки покупців землі нотаріусами

Постанова ухвалена під час засідання уряду 16 червня, яке транслювалося в Youtube .

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до запуску ринку землі залишилося два тижні.

"Землі зможуть купувати лише українці як фізичні особи і в розмірі не більше 100 гектарів. Всі оплати лише в безготівковій формі. Буде проводитися фінансовий моніторинг. Крім того, сьогодні за подання Міністерства юстиції уряд затвердить чіткий порядок перевірки щодо покупця землі", - сказав він.

Згідно з документом, така перевірка включатиме, зокрема: встановлення особи набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності набувача.

За результатами проведеної перевірки набувача нотаріус буде складати протокол, в якому зазначатиметься інформація про відповідність/невідповідність вимогам Земельного кодексу України.