Уряд затвердив порядок перевірки покупців землі нотаріусами
Кабінет міністрів затвердив Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам закону. Перевірку будуть здійснювати нотаріуси.
Постанова ухвалена під час засідання уряду 16 червня, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до запуску ринку землі залишилося два тижні.
"Землі зможуть купувати лише українці як фізичні особи і в розмірі не більше 100 гектарів. Всі оплати лише в безготівковій формі. Буде проводитися фінансовий моніторинг. Крім того, сьогодні за подання Міністерства юстиції уряд затвердить чіткий порядок перевірки щодо покупця землі", - сказав він.
Згідно з документом, така перевірка включатиме, зокрема: встановлення особи набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності набувача.
За результатами проведеної перевірки набувача нотаріус буде складати протокол, в якому зазначатиметься інформація про відповідність/невідповідність вимогам Земельного кодексу України.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.
Нагадаємо, про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають три чверті опитаних українців (78%). Ще 22% нічого про це не знають. Дані свідчать, що 79% опитаних проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу тільки 15%.