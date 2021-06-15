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За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

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Вівторок 15 червня 2021 16:50
За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України Колаж РБК-Україна: за скільки можна продати 2 га землі
Автор: Роман Мирончук

При купівлі або продажу земельної ділянки потрібно підходити виважено, детально проаналізувавши розташування, стан ділянки, наявні документи, а також всі можливі ризики.

Розібратися в аспектах купівлі-продажу земельних ділянок допоміг засновник сервісу Feodal.Оnline Андрій Дем'янович, повідомляє Kurkul.com.

При продажу землі перше, що необхідно - це оприлюднити своє бажання. Це можна зробити декількома способами: йти до місцевих фермерів, використовуючи принцип "сарафанного радіо", або виставити своє оголошення на маркетплейсах, таких як OLX, або на спеціалізованих майданчиках, таких як біржа сільгоспземель Zemelka.ua.

Ціни на землю

Ціни на земельні ділянки залежать від різних регіонів, де вони продаються. Так, наприклад, у Волинській області в Луцькому районі 2 га землі коштують 15 тисяч доларів.

За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

Скріншот з zemelka.ua

У Київській області в селі Гурівщина за таку земельну ділянку просять вже 4 мільйони гривень (148,5 тисяч доларів).

За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

Скріншот з olx.ua

У Харківській області в Ізюмському районі приватизована земельна ділянка у 2 га продають за 3 тисячі доларів.

За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

Скріншот з olx.ua

В Одеській області на Фонтанці 2 га землі продають за 597 тисяч доларів. В описі говориться, що землю можна використовувати під будь-який вид діяльності і навіть під забудову багатоповерхівок.За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

Скріншот з olx.ua

У Львівській області у Сколівському районі в селі Тухля земельну ділянку у 2 га продають за 140 тисяч доларів.

За скільки можна продати свої 2 га землі: ціни в різних регіонах України

Скріншот з olx.ua

Пакет документів при купівлі-продажу землі

Договір купівлі-продажу земельної ділянки офіційно засвідчується у нотаріуса. Для підписання угоди необхідний такий пакет документів:

  • Довідка, що засвідчує цільове призначення земельної ділянки - для ведення особистого селянського господарства. У деяких районах України паї мають таке призначення, тобто теоретично їх можна купувати і продавати, але нотаріуси, щоб уникнути спірних випадків додають до переліку документів таку довідку.
  • Оригінал витягу з Державного земельного кадастру, вартість якого становить приблизно 100 грн.
  • Експертна оцінка земельної ділянки, замовляється у відповідній організації. Орієнтовна вартість - 1 тисяча гривень.
  • Правовстановлюючий документ на земельну ділянку. Це може бути рішення сільської ради, наказ Держгеокадастру або рішення громади України.
  • Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно. У разі відсутності об'єкта в реєстрі в процесі підписання угоди земельна ділянка буде зареєстрована, але доведеться заплатити адміністративний збір.
  • Документи сторін. Для фізичної особи це паспорт і ІПН, для юридичної - установчі документи.

Після реєстрації права власності та сплати адмінзбору протягом 3-5 днів фермер стає власником земельної ділянки.

Нагадаємо, в Україні запустять ринок землі з 1 липня.

Раніше в Кабміні висловилися про земельну реформу в Україні і заявили, що безплатних ділянок на всіх не вистачить.

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