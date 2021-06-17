Як отримати свої законні 2 га землі: куди звертатися і що робити

В Україні ринок землі запрацює з 1 липня, і уряд вже затвердив порядок проведення перевірки відповідності покупця або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам закону, яку здійснюватимуть нотаріуси.

Згідно із законом, кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки певних розмірів. Як реалізувати це право, який алгоритм і куди слід звертатися - читайте в нашому матеріалі нижче.

В цілому кожен українець, який досяг 18-річчя, може приватизувати безплатно до 2,28 га.отриманий пай за бажанням можна буде продати, коли реформа набуде чинності.

Яку земельну ділянку і для чого можна отримати

Паї із земель державної та комунальної власності безплатно є можливість отримати в таких розмірах:

до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства;

до 12 соток для ведення садівництва;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах - не більше ніж 25 соток (в селищах - до 15 соток, в містах - до 10 соток);

до 10 соток для індивідуального дачного будівництва;

для будівництва гаражів - не більше ніж 1 сотка;

для ведення фермерського господарства - у розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Як звернули увагу експерти "Безоплатної правової допомоги", передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян можлива тільки один раз по кожному виду використання.

Тобто ви маєте право отримати у приватну власність до 6 земельних ділянок різного цільового призначення.

Безкоштовно приватизувати можна кожен з видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім'ї, зазначив юрист для "Мережі правового Розвитку".

Алгоритм дій для отримання земділянки

Перевірте, чи вільна земельна ділянка. Для цього можна використовувати Публічну кадастрову карту України map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Також можна надіслати офіційний запит про надання публічної інформації до місцевих органів влади або Держгеокадастру. Залежно від того, де знаходиться земля (в межах міста, селища, села або поза населеним пунктом), необхідно надалі звертатися до відповідних органів влади. Потім потрібно подати заяву і розробити проект відведення. У заяві необхідно вказати розмір земельної ділянки та її цільове призначення. Також необхідно включити карту або графічний малюнок, де вказано місце розташування ділянки. Розробка технічної документації землевпорядниками може зайняти від пів року до року. Для реєстрації земельної ділянки потрібно з проектом відведення землі звернутися до територіального органу Держгеокадастру України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Зазвичай це робить землевпорядна організація, з якою укладався договір. Кадастровий реєстратор видає виписку з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням в ньому кадастрового номера. Потім потрібно зареєструвати право власності. З випискою з Державного земельного кадастру та примірником проекту землеустрою необхідно повернутися до розпорядника землі - місцевої ради або адміністрації. Вони затвердять проект і зареєструють в Мін'юсті право власності. Щоб отримати свідоцтво про право власності на земельну ділянку, потрібно звернутися із заявою про державну реєстрацію до Укрдержреєстру або до реєстратора Держгеокадастру. Заява може розглядатися протягом двох тижнів.

Нюанси земельних питань

При приватизації покладеної відповідно до закону земельної ділянки у 2 га, українці на практиці можуть зіткнутися з певними труднощами, зазначив голова комітету аграрного та земельного права Асоціації адвокатів України Віктор Кобилянський в ефірі "Українського радіо".

Експерт скептично висловився про можливість реалізації цього права, аргументуючи ймовірними проблемами з містобудівною документацією, адже громадянин, який бажає отримати землю, повинен надати клопотання і графічне зображення з місцем розташування ділянки.

"Фактично це означає, що громадянин самостійно повинен знайти цю вільну ділянку. Це практично неможливо, особливо, якщо врахувати, що не всі земельні ділянки можуть передаватися у власність - є певні обмеження - санітарні зони, особливий статус земель та інші. Пересічному громадянину в цьому розібратися дуже-дуже складно", - переконаний юрист.

Крім того, за його словами, в Державному земельному кадастрі зареєстровані не всі земельні ділянки.

Що важливо знати