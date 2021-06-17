Как получить свои законные 2 га земли: куда обращаться и что делать

В Украине рынок земли заработает с 1 июля, и правительство уже утвердило порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона, которую будут осуществлять нотариусы.

По закону, каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка определенных размеров. Как реализовать это право, какой алгоритм и куда следует обращаться - читайте в нашем материале ниже.

В целом каждый украинец, достигший 18-летия, может приватизировать бесплатно до 2,28 га. Полученный пай при желании можно будет продать, когда реформа вступит в силу.

Какой земельный участок и для чего можно получить

Паи из земель государственной и коммунальной собственности бесплатно есть возможность получить в таких размерах:

до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства;

до 12 соток для ведения садоводства;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах - не более 25 соток (в поселках - до 15 соток, в городах - до 10 соток);

до 10 соток для индивидуального дачного строительств;

для строительства гаражей - не более 1 сотки;

для ведения фермерского хозяйства - в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Как обратили внимание эксперты "Бесплатной правовой помощи", передача земельных участков бесплатно в собственность граждан возможна только один раз по каждому виду использования.

То есть вы имеете право получить в частную собственность до 6 земельных участков различного целевого назначения.

Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, независимо от того, есть ли земля у членов семьи, отметил юрист для "Сети правового развития".

Алгоритм действий для получения земучастка

Проверьте, свободен ли земельный участок. Для этого можно использовать Публичную кадастровую карту Украины map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Также можно отправить официальный запрос о предоставлении публичной информации в местные органы власти или Госгеокадастр. В зависимости от того, где находится земля (в пределах города, поселка, села или вне населенного пункта), необходимо в дальнейшем обращаться в соответствующие органы власти. Затем нужно подать заявление и разработать проект отвода. В заявлении необходимо указать размер земельного участка и его целевое назначение. Также необходимо включить карту или графический рисунок, где указано местоположение участка. Разработка технической документации землеустроителями может занять от полугода до года. Для регистрации земельного участка нужно с проектом отвода земли обратиться в территориальный орган Госгеокадастра Украины с заявлением о государственной регистрации земельного участка. Обычно это делает землеустроительная организация, с которой заключался договор. Кадастровый регистратор выдает выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке с указанием в нем кадастрового номера. Затем нужно зарегистрировать право собственности. С выпиской из Государственного земельного кадастра и экземпляром проекта землеустройства необходимо вернуться к распорядителю земли - местному совету или администрации. Они утвердят проект и зарегистрируют в Минюсте право собственности. Чтобы получить свидетельство о праве собственности на земельный участок, нужно обратиться с заявлением о государственной регистрации в Укргосреестр или к регистратору Госгеокадастра. Заявление может рассматриваться в течение двух недель.

Нюансы земельных вопросов

При приватизации положенного согласно закону земельного участка в 2 га, украинцы на практике могут столкнуться с определенными трудностями, отметил председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский в эфире "Украинского радио".

Эксперт скептически высказался о возможности реализации этого права, аргументируя вероятными проблемами с градостроительной документацией, ведь гражданин, желающий получить землю, должен предоставить ходатайство и графическое изображение с местоположением участка.

"Фактически это означает, что гражданин самостоятельно должен найти этот свободный участок. Это практически невозможно, особенно, если учесть, что не все земельные участки могут передаваться в собственность - есть определенные ограничения - санитарные зоны, особый статус земель и другие. Рядовому гражданину в этом разобраться очень-очень сложно", - убежден юрист.

Кроме того, по его словам, в Государственном земельном кадастре зарегистрированы не все земельные участки.

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