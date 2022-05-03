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Як отримати допомогу на комуналку тим, хто прихистив переселенців: інструкція

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Вівторок 03 травня 2022 12:39
Як отримати допомогу на комуналку тим, хто прихистив переселенців: інструкція Фото: Як отримати допомогу, при поселенні у себе переселенців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Власники житла, які поселили у себе людей з гарячих точок, можуть отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

Як це зробити і отримати компенсацію від держави - читайте в матеріалі Styler.

Що потрібно знати про пільги

До 5 числа кожного місяця потрібно проінформувати органи місцевого самоврядування про кількість днів і кількість переселенців, які проживають у вас у квартирі або будинку.

Компенсація надається для покриття витрат, пов'язаних з розміщенням. Її сума визначається за кожен людино-день і становить 14,77 гривні на день (443 - 457 гривень на місяць на одну людину, залежно від того, скільки в місяці днів).

Відлік людино-днів починається з того часу, коли переселенців включили до загальнодержавного реєстру внутрішньо переміщених осіб (ВПО), тобто не раніше 22 березня.

Зараз у деяких містах запровадили окремі електронні реєстри та почали видавали довідки. Дата реєстрації в держреєстрі вказана в довідці, яку видають переселенцям.

За яких умов виплачуватимуть компенсацію

  • переселенці повинні бути зареєстровані саме в держреєстрі ВПО;
  • власник житла повинен зареєструватися, подавши заяву в довільній формі до виконкому місцевої ради (можна через ЦНАП), повідомити про кількість переселенців;
  • до заяви про отримання компенсації потрібно додати копії платежів за житлово-комунальні послуги;
  • пред'явити документи ВПО, що засвідчують його особу (кожен ВПО повинен підтвердити своїм підписом про те, що житло йому надають безкоштовно);
  • саме житло власник повинен зареєструвавши на сайті "Прихисток";
  • щомісяця до 5-го числа необхідно сповіщати органи місцевої влади про кількість днів і переселенців, які були прийняті.

Компенсація надається за відсутності заборгованості власника житла за житлово-комунальні послуги (до заяви про отримання компенсації власнику житла рекомендують додавати копії платежів за житлово-комунальні послуги; в деяких територіальних громадах звертаються до підприємств, що надають ЖК послуги, для виявлення боржників серед тих, хто надає безкоштовно притулок ВПО).

Як проводиться виплата

Виплати будуть в безготівковій формі за вказаними банківськими реквізитами в поданому власником житла заяві.

Зазначимо, на сьогодні послугами порталу "Прихисток" скористалися 1,5 мільйона осіб, безкоштовно розміщені понад 40 тисяч українців в Україні та за кордоном.

Читайте також, скільки українці платитимуть за комуналку в травні 2022.

Раніше ми повідомляли, що буде з ціною на газ і комуналкою під час війни.

Також розповідали про те, що оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому.

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