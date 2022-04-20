ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 12:58
Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція Фото: Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Від 19 квітня стало доступним оформлення статусу переселенця, тобто внутрішньо переміщеної особи (ВПО), не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія.

Як це зробити, хто може отримати і куди витратити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інструкція для оформлення онлайн

  1. Завантажте застосунок Дія або оновіть його
  2. Переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт
  3. Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО"
  4. Укажіть свою актуальну адресу
  5. Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації
  6. Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них

Інструкція для оформлення офлайн

  1. Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади
  2. Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
  3. Точний перелік документів для отримання статусу уточнюйте в ЦНАПі, до якого збираєтесь

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Скільки можуть отримати переселенці

Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Хто може отримати допомогу

Для цього треба бути зареєстрованими в одній з цих областей (або бути зареєстрованим тут, як платник ЄСВ):

  • Волинська,
  • Запорізька,
  • Житомирська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • м. Київ,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Чернігівська.

На що можна витрачати гроші

Цими коштами можна розраховуватися за будь-які товари та послуги, оплачувати комуналку, знімати готівку, допомагати армії тощо.

Важливо!

Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Також оформити ВПО в "Дії"можна тим, хто не мав такого статусу до цього.

Раніше ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ