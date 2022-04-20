Оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому: інструкція
Від 19 квітня стало доступним оформлення статусу переселенця, тобто внутрішньо переміщеної особи (ВПО), не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія.
Як це зробити, хто може отримати і куди витратити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Інструкція для оформлення онлайн
- Завантажте застосунок Дія або оновіть його
- Переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт
- Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО"
- Укажіть свою актуальну адресу
- Підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації
- Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них
Інструкція для оформлення офлайн
- Зверніться до ЦНАПу, органу соцзахисту населення або до представників місцевої влади
- Візьміть з собою документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
- Точний перелік документів для отримання статусу уточнюйте в ЦНАПі, до якого збираєтесь
Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то візьміть із собою будь-який документ, що підтверджує це: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.
Скільки можуть отримати переселенці
Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.
Хто може отримати допомогу
Для цього треба бути зареєстрованими в одній з цих областей (або бути зареєстрованим тут, як платник ЄСВ):
- Волинська,
- Запорізька,
- Житомирська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Харківська,
- м. Київ,
- Київська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Чернігівська.
На що можна витрачати гроші
Цими коштами можна розраховуватися за будь-які товари та послуги, оплачувати комуналку, знімати готівку, допомагати армії тощо.
Важливо!
Статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.
Також оформити ВПО в "Дії"можна тим, хто не мав такого статусу до цього.
Раніше ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.