Ожеледь на вулиці: як правильно пересуватися і уберегтися від травм

Ожеледиця у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Київ у четвер ввечері перетворився на один суцільний каток через опади, які вмить перетворювалися на лід. За один тільки вечір 10 грудня у травмпункти столиці звернулися 160 осіб.

Як не стати жертвою падіння на льоду і навчиться правильно пересуватися по слизькій поверхні, розповіли на сайті Bigmir.

Взуття

В першу чергу знадобиться правильне зимове взуття. Бажано з рельєфною підошвою, оскільки вона забезпечить хороше зчеплення з льодом. Підошва такого взуття повинна бути гумова або каучукова, тому, що ці матеріали не замерзають при низьких температурах. Про підбори в таку погоду краще забути й вибрати взуття на плоскій підошві. Також на підошву можна додати спеціальні пристрої проти ковзання – гумові прокладки. Якщо немає під рукою нічого – беріть звичайний медичний пластир і приклейте його до підошви. Надовго його не вистачить, але швидко добігти до місця призначення він допоможе. Можна знайти старі шматочки повсті та приклеїти їх до підошов з допомогою суперклею – такого захисту вистачить трохи довше.

Ожеледь в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Одяг

Також дуже важлива правильний одяг. Він повинен бути теплим і зручним, таким, який допоможе балансувати на льоду і не буде сковувати руки. Дуже гарні в таку погоду пуховики – вони можуть пом'якшити удар при падінні, а ще вони легкі та зручні. Не забудьте рукавички – вони й від холоду врятують і руки захистять.

Правила безпеки

В таку погоду з будинку найкраще виходити заздалегідь, щоб без поспіху дістатися до місця призначення. По льоду пересуватися потрібно невеликими кроками та уявіть, що у вас на ногах надіті лижі. Наступайте на всю підошву, ноги злегка зігніть в колінах і розслабте, при ходьбі не підіймайте їх високо. По можливості – ковзайте, це погано для взуття, але добре для людини.

Ожеледь в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Постарайтеся йти повільно та уважно. Дивіться під ноги та не тримайте руки в кишенях. Вибирайте ділянки шляху, де більш безпечно і тримайтеся якомога далі від проїжджої частини. Небажано в такі дні носити з собою важкі сумки або вантаж. Особливо, якщо вам доводиться притримувати дитину або когось супроводжувати. Якщо сумка необхідна – повісьте її на плече. Не беріть сумки з довгими ручками, які зміщують центр тяжкості. Якщо зайняті обидві руки – розподіліть ношу для балансу.

Не ходіть під дахами будинків – бурульки теж поки що ніхто не скасовував, а також шматки льоду або снігу, які можуть впасти з даху.

Людям старшого віку рекомендується використовувати тростину з гумовим наконечником або палицю з загостреними шипами.

Особливо обережно потрібно пересуватися по сходинках – щоб утримати рівновагу, ставте ступні вздовж сходів. Не намагайтеся перебігти по-швидкому на зебрі, краще пропустити автомобіль, який не зможе швидко загальмувати по льоду.

Ожеледь в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як падати

Якщо відчуваєте, що падаєте, то постарайтеся присісти, щоб знизити висоту падіння. Не виставляйте руки перед собою при падінні та ноги тримайте разом, дивіться перед собою. Не намагайтеся рятувати речі, які несете. Також можна притиснути руки до боків і падати бажано на бік – переносите корпус і вагу тіла в момент падіння вперед і набік. Так у вас є шанс уберегти спину і голову.

На землі постарайтеся відразу перекотиться для пом'якшення удару. І не поспішайте схоплюватися відразу на ноги – огляньте себе, перевірте, чи нічого не болить, не паморочиться голова. Якщо відчуваєте, що щось не так – звертайтеся за допомогою до перехожих або телефонуйте медикам. І навіть якщо все в порядку, але є дискомфорт – перевіртеся у травматолога, деякі травми буває одразу непомітні.

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