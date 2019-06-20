Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень

Зарплата Луценка у травні зросла майже втричі за рахунок надбавок до окладу
Юрій Луценко у травні отримав солідну надбавку до окладу. Генеральний прокурор минулого місяця заробив чималу суму у порівнянні з зарплатнею середньостатистичного українця, пишуть "Українські новини".
Так, оклад Юрія Луценка становить 37 тисяч гривень, а зарплатня генпрокурора у травні склала 105 017 гривень.
Після утримання всіх податків і зборів на руки він отримав 84 539 гривень.
Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)
Серед надбавок генеральному прокурору України значаться такі:
Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла про недоліки президента України Володимира Зеленського. При цьому деякі з них вона назвала кумедними.
Також ми писали про те, що за останні шість років заробітна плата українця зросла більш ніж у три рази.
До слова, раніше жителі чотирьох українських міст розповіли, як вони оцінюють діяльність Володимира Зеленського за перший місяць перебування на посаді президента України.