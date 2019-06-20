Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень

Юрій Луценко у травні отримав солідну надбавку до окладу. Генеральний прокурор минулого місяця заробив чималу суму у порівнянні з зарплатнею середньостатистичного українця, пишуть "Українські новини".

Так, оклад Юрія Луценка становить 37 тисяч гривень, а зарплатня генпрокурора у травні склала 105 017 гривень.

Після утримання всіх податків і зборів на руки він отримав 84 539 гривень.

Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)

Серед надбавок генеральному прокурору України значаться такі:

надбавки "за класний чин" - становлять від 1400 до 3200 грн;

"за вислугу років" - від 10 до 50% від окладу;

надбавки "за високі досягнення у праці" - до 100% окладу "з урахуванням надбавок за класний чин і вислугу років";

доплати за науковий ступінь - 5% окладу;

надбавки за "роботу в умовах режимних обмежень" - від 10 до 20% окладу;

премії - не менше 10% окладу.

Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)

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