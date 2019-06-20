Дороги вже зробив: українці висловилися про президента Зеленського

Що люди думають про президента Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Жителі чотирьох українських міст оцінили роботу президента Зеленського

Володимир Зеленський вступив у повноваження президента України місяць тому. Журналісти провели опитування серед жителів Одеси, Харкова, Сєвєродонецька та Львова. Людей попросили оцінити дії і досягнення Зеленського, про це пише "Громадське".

Одна з опитуваних сказала, що діяльність Володимира Зеленського відбувається в основному "в Інстаграмі, Телеграмі" і він поки що залишається "президентом соцмереж".

"Ми знаємо про нього, що він був у "Кварталі ", і нам вистачає, що він клоун", - висловилася мешканка Львова.

На думку респондента з Одеси, вона відчуває "повне розчарування", тому що "система працює точно так само, як вона працювала".

"Тарифи не знижує, війну не припиняє, не робить нічого, що обіцяв", - поділилася думкою ще одна опитувана.

Чоловік зі Львова сказав, що він не бачить, що оцінювати, оскільки роботи ніякої немає.

А мешканка Сєвєродонецька сказала, що вона в очікуванні: "Поки ми бачимо, що він у нас досить артистичний, оптимістичний. По діям - будемо чекати", - оцінила роботу Володимира Зеленського респондентка.

Чоловік з того ж міста назвав президента "чесною людиною".

Що люди думають про президента Зеленського (фото: РБК-Україна)

"Якщо він зробить те, що хочуть люди в Україні, тоді ми скажемо - "Молодець", - поділилася думкою львів'янка.

Жінка з Одеси вважає, що поки ніяких змін вона не відчула, але це цілком нормально, оскільки президент "ще не набрав обертів", і побажала Зеленському успіхів.

Ще один з респондентів сказав, що "президенту не дають розвинутися".

А молодий чоловік з Сєвєродонецька оцінив красномовство Володимира Зеленського і здатність відстоювати свою точку зору.

"Дії робить всякі. Наприклад, дороги вже зробив. Але так я не особливо стежу, але мені подобається президент", - сказав молодий чоловік.

Що люди думають про президента Зеленського (відео: facebook.com/hromadskeua)

До речі, нещодавно мережа вибухнула новим флешмобом, пов'язаним з висловлюванням президента України Володимира Зеленського під час виступу у Франції. Зеленський назвав українок одним із брендів країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, чому не допоміг Ангелі Меркель, коли її затрясло під час прослуховування гімну у Берліні.