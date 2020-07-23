Полтавського "терориста" затримали - ЗМІ

Полтавського "терориста", який 23 липня взяв у заручники полковника карного розшуку Віталія Шияна, погрожуючи "копам" гранатою, затримали.

Як повідомляють журналісти телеканалу "НАШ", чоловіка "взяли" по дорозі до Києва. Про це нібито розповів співрозмовник з МВС.

"Наші джерела в МВС повідомляють, що спецоперація із затримання вже закінчена. Її результати силовики озвучать зовсім скоро", - йдеться у заяві журналістів.

Правоохоронці ж поки не підтвердили дану інформацію. Також залишається загадкою, що йому інкримінують.

Тим часом, вже знайшлися сторінки Романа Скрипника у соціальних мережах. Як видно, у мережі чоловік не особливо активний. На деяких фотографіях, опублікованих у інтернеті, він зокрема позує зі зброєю і боєприпасами.

Роман Скрипник, який погрожував поліцейським бойовою гранатою (фото з соцмереж)

Цікаво, що, за словами прес-секретаря ГУ Нацполіції Полтавської області Романа Гришина, Шиян добровільно погодився обмінятися на опера, який спочатку був у заручниках.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві черговий "терорист" погрожував усіх підірвати, і з місця спецоперації з'явилися відео і фото.

Місцева влада заявила про неможливість виконати вимоги "терориста", який взяв у заручники полковника поліції

Незабаром після інциденту стали відомі подробиці про полтавського нападника: його ім'я, фото і судимості.