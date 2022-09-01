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Під Полтавою священик МП назвав війну "спецоперацією" у розмові з матір'ю героя

Священик МП заявив матері героя, що йде не війна, а спецоперація (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Наталія Щерба з міста Горішні Плавні Полтавської області - мати українського захисника. Її син пішов на фронт добровольцем і за деякими даними - пропав безвісти. Жінка прийшла в місцевий собор до священника з проханням помолитися за сина, але той заявив, що йде "спецоперація".

Про це Наталія Щерба розповіла в сюжеті на телеканалі "ГЗК".

Максим Щерба вирушив на фронт добровольцем. Він майстер спорту з пауерліфтингу і до війни працював водієм великих вантажних автомобілів у місцевому кар'єрі. Збирався одружитися і навіть зробив пропозицію своїй дівчині. Перед самою війною Максим Щерба поїхав до Європи - щоб заробити гроші на ремонт і весілля.

Але почалася війна і Максим повернувся додому і майже відразу пішов добровольцем на фронт - відправився в ЗСУ 24 лютого. На початку серпня він перестав виходити на зв'язок і Наталі Щербі подзвонили побратими з сумною новиною - нібито Максим загинув у них на очах. Офіційно Максим Щерба числиться зниклим під Бахмутом Донецької області.

Наталя звернулася до священника Григорія зі Свято-Миколаївського собору в Горішніх Плавнях з проханням молитви про сина, але той заявив жінці, що йде "спецоперація".

"Підвели мене до цього батюшки. Він запитав: "Що у вас сталося?" Це отець Григорій. А я йому кажу, що у мене сина вбили на війні. Що мене різонуло... він каже: "Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?" Яка ж це спецоперація, коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?" - плаче Наталія Щерба.

Свято-Миколаївський собор у Горішніх Плавнях належить до Української Православної церкви московського патріархату.

Наталія Щерба після таких слів священника пішла відразу ж і пішла в іншу церкву, щоб отримати підтримку і молитви за свого сина.

До речі, раніше ми писали про те, що у Рівненській області священник Московського патріархату звинуватив сім'ї загиблих у смерті близьких.

А ще розповідали про те, що на Буковині священник МП відмовився відспівувати воїна, який загинув на фронті.

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УПЦ МП