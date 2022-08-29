У Рівненській області священик Московського патріархату звинувачує родини загиблих у їхніх смертях
У селі Кам’янка Рівненській області священик Української православної церкви Московського патріархату відмовляється згадувати у молитвах та вшановувати полеглих захисників України. Також у смерті Героїв він звинувачує їхні родини.
Про це повідомляє місцеве видання "Район. Сарни".
Зокрема, скандал виник через рішення більшості вірян перейти до Православної церкви України.
"Парафіян вирішили перейти до Православної церкви України та здійснили реєстрацію статуту громади у новій редакції, що дозволяє їй користуватись Свято-Михайлівським храмом. Проте окремі парафіяни Української православної церкви ніяк не змиряться з таким рішенням більшості та, бувши вірними священникам Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, продовжують створювати конфліктні ситуації, незважаючи ні на що", - пише видання.
Зазначається, що настоятель храму села Кам’янка Іван Хильчук з УПЦ МП відмовляється віддавати шану та згадувати в молитвах полеглих українських Героїв і при цьому заявляє родинам загиблих, що саме вони винні у смерті захисників.
До того ж він зняв державний прапор із будівлі храму та розповідає вірянам про "братні" Росію та Білорусь.
Парафіянка Євгенія Драганчук, мешканки села Кам’янка, озвучила таку думку: "Три сестри України, Білорусь та Росія, дружні народи, все пов’язано, все так добре було".
Видання зазначає, що таку діяльність проводять священники УПЦ з благословіння митрополита Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ Анатолія, доносячи парафіянам російські пропагандистські тези.
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