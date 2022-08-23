На Буковині священик МП відмовився відспівувати загиблого на фронті воїна. Вся громада перейшла до ПЦУ

У Чернівецькій області в селі Вербівці священик УПЦ Московського патріархату відмовився відспівувати в храмі загиблого на фронті воїна ЗСУ, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це вкрай обурило місцевих жителів, і парафія перейшла до ПЦУ.

Про це йдеться в повідомленні Facebook-групи " Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Товтри ".

"Тиждень тому у с. Вербівці, Заставнівського району відбулась, так би мовити, нагла і кричуща подія. Місцевий московський піп і його прихвостень паламар замкнули храм, щоби не занесли до нього для відспіву місцевого героя, який загинув у війні і якого відповідно мали хоронити військові капелани", - розповіла в мережі Аліна Ткачук з Чернівців.

Вона додала, що протоієрей УПЦ МП Василь Глинський ігнорував прохання батьків загиблого 12 серпня в Донецькій області військового Дмитра Чайки відкрити релігійну споруду і надати церковні приналежності для похорону, які насправді належать всій громаді.

Обурена родина поскаржилися старості села Богдану Семенку, а той вирішив поспілкуватися зі священнослужителем та паламарем щодо даного інциденту. В інтернеті також є відео подібної розмови.

Відео: священик УПЦ МП пояснював старості села Вербівці, чому відмовився відспівувати загиблого на війні українського військового

Як пояснювався священик МП, храм вони закрили тому, що він "боявся, щоб вони не забрали у мене церкву, тому що вони прийшли її забрати. Тому я і не відкрив!"

І ось у підсумку 22 серпня місцева громада села Вербівці у повному складі, у присутності старости проголосувала за перехід до Православної Церкви України. Рішення прийняли одностайно.

Відео: парафія села Вербівці на Буковині на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ МП до ПЦУ

У селі Вербівці громада проголосувала за вихід і УПЦ МП і перехід до Православної Церкви України (фото: facebook.com / Аліна Ткачук)