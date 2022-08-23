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На Буковині священик МП відмовився відспівувати загиблого на фронті воїна. Вся громада перейшла до ПЦУ

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Чернівецька область, Вівторок 23 серпня 2022 20:08
На Буковині священик МП відмовився відспівувати загиблого на фронті воїна. Вся громада перейшла до ПЦУ Колаж РБК-Україна: у селі на Волині громада перейшла з УПЦ МП до ПЦУ
Автор: Володимир Костирін

У Чернівецькій області в селі Вербівці священик УПЦ Московського патріархату відмовився відспівувати в храмі загиблого на фронті воїна ЗСУ, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це вкрай обурило місцевих жителів, і парафія перейшла до ПЦУ.

Про це йдеться в повідомленні Facebook-групи "Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ с. Товтри".

"Тиждень тому у с. Вербівці, Заставнівського району відбулась, так би мовити, нагла і кричуща подія. Місцевий московський піп і його прихвостень паламар замкнули храм, щоби не занесли до нього для відспіву місцевого героя, який загинув у війні і якого відповідно мали хоронити військові капелани", - розповіла в мережі Аліна Ткачук з Чернівців.

Вона додала, що протоієрей УПЦ МП Василь Глинський ігнорував прохання батьків загиблого 12 серпня в Донецькій області військового Дмитра Чайки відкрити релігійну споруду і надати церковні приналежності для похорону, які насправді належать всій громаді.

Обурена родина поскаржилися старості села Богдану Семенку, а той вирішив поспілкуватися зі священнослужителем та паламарем щодо даного інциденту. В інтернеті також є відео подібної розмови.

Відео: священик УПЦ МП пояснював старості села Вербівці, чому відмовився відспівувати загиблого на війні українського військового

Як пояснювався священик МП, храм вони закрили тому, що він "боявся, щоб вони не забрали у мене церкву, тому що вони прийшли її забрати. Тому я і не відкрив!"

І ось у підсумку 22 серпня місцева громада села Вербівці у повному складі, у присутності старости проголосувала за перехід до Православної Церкви України. Рішення прийняли одностайно.

Відео: парафія села Вербівці на Буковині на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ МП до ПЦУ

На Буковині священик МП відмовився відспівувати загиблого на фронті воїна. Вся громада перейшла до ПЦУНа Буковині священик МП відмовився відспівувати загиблого на фронті воїна. Вся громада перейшла до ПЦУ

У селі Вербівці громада проголосувала за вихід і УПЦ МП і перехід до Православної Церкви України (фото: facebook.com / Аліна Ткачук)

Раніше повідомлялося, що в липні під Вінницею на похоронах загиблого бійця священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

Нагадаємо також, що перед цим під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП.

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