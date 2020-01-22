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Під Полтавою у школі на перерві померла дівчинка: медики були поряд

STYLERЖиття    22.01.2020 - 16:27
Під Полтавою у школі на перерві померла дівчинка: медики були поряд
У школі під Полтавою померла дівчинка (Колаж РБК-Україна)

Під Полтавою після уроку в школі померла 14-річна дівчинка

У Полтавській області в школі на перерві померла 14-річна дівчинка. Їй стало погано після уроку і викладачі викликали швидку допомогу. Коли приїхали медики з'ясувалося, що у школярки, яка навчалася у восьмому класі, були проблеми з серцем.

На жаль, 14-річна дівчинка померла у присутності лікарів, медики не змогли врятувати підлітка. У даний момент справжню причину смерті дитини не повідомляють, тіло направили на судово-медичну експертизу. Причину смерті дівчинки встановить розтин. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

Як ми раніше повідомляли, схожий випадок стався в окупованому Криму. Там на уроці раптово помер учень 10 класу. У хлопчика були проблеми із серцем і він навіть був звільнений від фізкультури. На жаль, медикам не вдалося врятувати школяра.

Також ми повідомляли, що у Києві повістку в армію на строкову службу отримав 12-річний хлопчик - дитини закликали помилково, переплутавши вік. Про цей випадок розповіла мати дитини.

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