В Україні збільшилася кількість жертв небезпечного грипу: школи закривають на карантин

Грип в Україні (колаж РБК-Україна)

Від ускладнень грипу в Україні померло вже дев'ять людей

Грип в Україні призвів до загибелі 55-річної жінки, яка стала вже дев'ятою жертвою від ускладнень цього вірусного захворювання. Нинішня трагедія сталася в Коростишеві під Житомиром.

За словами лікарів, у всіх летальних випадках пацієнти пізно звертались до медичних закладів - люди в перші дні хвороби лікувалися самостійно. Внаслідок цього наступали ускладнення, що закінчувалося смертю.

У жінки в Коростишеві розвинулася пневмонія, до медиків вона потрапила у важкому стані. Вона померла вже у медзакладі. Про це передає ТСН.

Через різке збільшення хворих у ряді регіонів школи йдуть на карантин.

Так, на вимушених канікулах усі школи в Олександрії в Кіровоградській області. Також у Чорткові на Тернопільщині до кінця тижня закрили всі школи, дитячі садки та позашкільні установи. Через велику кількість хворих навчальний процес призупинили і в Селидовому на Донеччині.

У цілому по Україні медики, хоч і фіксують збільшення кількості хворих, але кажуть, що до рівня епідемії ще далеко.

У групі ризику літні люди та діти. Найвища захворюваність на грип спостерігається серед школярів 6-14 років. Лікарі настійно рекомендують звертатися в медустанови в перший же день захворювання.

Додамо, що фахівці прогнозують пік захворюваності в кінці січня - початку лютого, а взагалі епідемічний сезон захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями триватиме до весни.

Очікується, що в Україні перехворіє до 6 мільйонів людей.

Нагадаємо, що протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіли 5,4 мільйона людей, було зафіксовано 64 випадки смерті.

Грип в Україні - від ускладнень померла жінка в лікарні під Житомиром