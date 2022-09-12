Під Полтавою знайшли скіфські артефакти та житло доби бронзи, якому 3300 років (фото)
Під Полтавою археологи під час розкопок на території Котелевської громади на поселенні Старий кар'єр виявили та досліджували об'єкти (господарські ями) скіфської доби, а також житло епохи бронзи - XIII століття до нашої ери.
Про це розповів директор Історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост, передає "Укрінформ".
Учасники експедиції на північній окрузі селища Котельва виявили на розкопках унікальні артефакти, в тому числі імпортну грецьку кераміку і вироби місцевих майстрів, що належать до скіфської доби.
"Але на особливу увагу заслуговують два зафіксовані житла епохи бронзи", - зазначив директор заповідника.
Археологічні розкопки стародавніх поселень в околицях Більського городища (фото: facebook.com / Ігор Корост)
Так, якщо про дослідження житла №1, якому понад 3300 років, науковці вже інформували, що у житлі №2 археологи натрапили на незвичайні знахідки.
Зокрема, були виявлені уламки кістяного псалія (стародавні деталі вудил - пара вертикальних стрижнів, що прикріплюються перпендикулярно до кінців вудил). Воно попередньо датується XIII-XII ст. до н.е.
"Псалій має західне походження. Так само, до речі, як і виявлені бляшки, що слугували прикрасою для одягу. Бляшки було зафіксовано на вході в житло. Вони виготовлені з бронзи та, вірогідно, випадково втрачені власниками за нез'ясованих причин", - розповів Корост.
Виявлені артефакти на розкопках біля Більського городища (фото: facebook.com / Ігор Корост)
Вчений додав, що ймовірною причиною могла стати пожежа, яка знищила це житло. Так, археологи чітко зафіксували руйнування об'єкта в результаті спалення.
Дослідники також змогли визначити конструктивні особливості житла, а саме як були розташовані стовпові ями, яке облаштування даху.
Житло епохи бронзи (фото: ukrinform.ua)
Серед виявлених матеріалів з поселення директор заповідника виділяє виразні фрагменти кераміки, які вказують на тісні зв'язки населення сучасної Полтавської області в пізньому бронзовому віці з племенами Правобережної України.
Дослідники виявили стародавні артефакти на розкопках у Полтавській області (фото: facebook.com / ігор Корост / ukrinform.ua)
За словами Короста, культурно-хронологічна приналежність цих знахідок потребує додаткового вивчення. Роботи на поселенні дослідники продовжуватимуть і надалі, адже через існуючий кар'єру є загроза для збереження пам'ятки та інформації з неї.
Додамо, що багато дослідників вважають, що скіфське Більське городище можна ототожнювати з античним містом Гелон, який був описаний давньогрецьким істориком Геродотом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що біля Львова виявили залишки оборонної споруди, побудованого понад 3 тисяч років до нашої ери.
А також ми писали, що перед цим археологи під Хмельницьким знайшли зниклу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи.