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Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

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Полонне, П'ятниця 29 жовтня 2021 07:13
Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи Колаж РБК-Україна: на розкопках у Полонному виявили унікальні артефакти
Автор: Володимир Костирін

Під Хмельницьким у місті Полонне дослідники під час масштабних археологічних розкопок виявили велику кількість дивовижних артефактів, фрагментів посуду, знаряддя праці, стародавні могильники. Знахідки відносяться і до епохи бронзи, і ранньослов'янського часу, і до княжого періоду - охоплюють тисячоліття.

Про це передає видання "Тексти".

Розкопки були закладені в історичному центрі міста недалеко від костелу св. Анни (1607 рік), а проводили їх вчені Кам'янець-Подільської експедиції ДП "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України під керівництвом кандидата історичних наук, а заодно і лідера рок-групи "Пропала грамота" Павла Нечитайла.

Свинцева грамота XII століття

Біля одного з поховань технічний директор експедиції Дмитро Тимчук коло слідів вогнища знайшов фрагмент зігнутої свинцевої платівки - із залишками продряпаного на ній напису в 3 рядки, частина якого досить добре читається.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Унікальна свинцева грамота княжих часів (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

Спеціаліст з давньоруських графіті, завідувач сектору археологічних досліджень Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський визначив, що артефакт датується в межах 1120-1160 років. Також науковець зазначив, що в цілому знахідки предметів з кириличними написами для епохи Київської Русі на території України нечасті. Саме тому артефакт з Полонного надзвичайно важливий.

"Не виключено, що знахідка може бути грамотою. Дві подібні свинцеві грамоти відомі серед епіграфічних пам'яток Новгорода", - говорить фахівець.

Дослідник додав, що "остаточно визначитися з предметом і текстом на ньому можна буде тільки після розгортки свинцевого сувою реставраторами".

Крім того, науковець пояснив, що датування предмета зроблено на основі палеографії - тобто особливості накреслення рукописних букв у певний час.

Якщо загадковий сувій дійсно виявиться "свинцевою грамотою", то це буде перша подібна знахідка в Україні.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзиПід Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Свинцева пластина XII століття з написом і прорис напису (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

Артефакти від I тисячоліття до н.е. до XVIII століття н.е.

Зазначимо, що перша літописна згадка про Полонне, про це волинське поселення (хоча місто - у Хмельницькій області), відноситься до 996 року. Зараз дослідники з'ясували, що територію сучасного Полонного люди почали обживати принаймні з часів раннього бронзового століття. Про це свідчить шліфована крем'яна сокирка-долото цього періоду.

Знаряддя, знайдене у заповненні слов'янської споруди, виявилося для вчених загадкою. Адже такий виріб могли виготовити в епоху бронзи або принаймні в ранньозалізному віці, але не пізніше. Припускають, що долото потрапило в "слов'янську яму" випадково з давнього шару, або ж було принесено сюди людьми в середньовіччі.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Стародавнє кам'яне долото (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

У поглибленій споруді, яке виявилося найдавнішим, археологи знайшли багатий комплекс ліпної (виготовленої без гончарного кола) кераміки. Вся вона фрагментована, але один великий горщик вдалося склеїти майже наполовину.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Ліпна кераміка (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

"Знайдений у Полонному комплекс попередньо можна зарахувати до ранньослов'янського часу і датувати VII-VIII ст. н.е., оскільки цій кераміці знаходимо аналогії в райковецькій і роменській археологічних культурах", - повідомив археолог з Дубна Андрій Бардецький.

Також у розкопі виявили ранню кераміку, вже виготовлену за допомогою гончарного круга, райковецької культури, яку можна датувати IX століттям.

А ще в культурному шарі знайшли кілька фрагментів посудин ранньоскіфського часу (середина VII - перша половина VI ст.до н.е.) та милоградської культури, які, ймовірно, відклалися тут синхронно.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Ліпна кераміка (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

Серед артефактів давньоруського Полонного - також уламки скляних браслетів і фрагменти кераміки, які відносяться до XII-XIII століть.

Також з'ясувалося, що в XIV-XV століттях дана ділянка використовувалася як кладовище - тут були відкриті залишки десяти поховань. До речі, в похованні XIV століття, яке належить до часів держави Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, крім людських останків виявлений скелет собаки.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Поховання з собакою (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

У ямах і котлованах споруд XVII-XVIII століть археології знайшли надзвичайно багатий масив артефактів цього періоду: світильники, люльки, безліч фрагментів глиняного і скляного посуду, підківки для взуття, кулі до рушниць і мушкетів, монети та інше.

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзиПід Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Люлька з незвичайною обробкою / горщик XVIII ст. (фото з архіву експедиції / texty.org.ua)

Несподіваною знахідкою також виявилася маса специфічної цегли - "пальцівки" (традиційний будівельний матеріал, який використовувався з кінця XIV і XVII ст).

Під Хмельницьким знайшли пропалу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи

Покажчик на розсипану "пальцівку" на місці розкопок (фото Віталій Головня / texty.org.ua)

Раніше повідомлялося, що у заповіднику "Софія Київська" виявили безліч унікальних знахідок, серед яких невідомий раніше вівтар, монети віком 500-700 років та фрески з тваринами.

Нагадаємо також, нещодавно під Києвом виявили стоянки древніх людей, яким понад 10 тисяч років.

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