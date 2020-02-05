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Під Полтавою медсестра вчинила самогубство через борги по кредиту

STYLERПодії    05.02.2020 - 14:46
Під Полтавою медсестра вчинила самогубство через борги по кредиту
Під Полтавою медсестра скоїла суїцид (колаж РБК-Україна)

Жінка залишила передсмертну записку, в якій скаржилася пресинг колекторів

Під Полтавою медсестра вчинила самогубство, ввівши в вену фатальну дозу медичного препарату. Жінка також залишила передсмертну записку, в якій вказала, що не витримала тиску колекторів через борги по кредитах.

Інцидент стався у Кременчуці. Точну причину смерті оголосять після проведення судмедекспертизи.

Як повідомили в поліції, загиблій було трохи за 30 років. Жінка працювала в одному з лікувальних закладів міста. Тіло медсестри було виявлено у квартирі за адресою проживання.

Колеги загиблої повідомляють, що медсестра деякий час тому оформила кредит, але виплатити її в строк не змогла. Після цього жінка почала жалітись на переслідування колекторів. Про це передає місцеве видання "Кременчуцька газета".

Зазначається, що через пресинг медсестра зважилася на відчайдушний крок і вколола собі смертоносну ін'єкцію.

Повідомляється, що в передсмертній записці жінка скаржилася на тиск колекторів, які дошкуляли її через кредити.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Верховна Рада прийняла законопроект про "захист від колекторів" - цей нормативний акт покликаний уберегти українців від тиску представників колекторських фірм, які дуже часто переходять всі межі при "вибиванні боргів". Проект закону № 2133 дає визначення поняттю "колекторська діяльність" і вводить заборони на психологічний тиск на боржників і загрози застосування насильства.

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