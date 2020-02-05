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Под Полтавой медсестра совершила самоубийство из-за долгов по кредиту

STYLERПроисшествия    05.02.2020 - 14:46
Под Полтавой медсестра совершила самоубийство из-за долгов по кредиту
Под Полтавой медсестра совершила суицид (коллаж РБК-Украина)

Женщина оставила предсмертную записку, в которой жаловалась прессинг коллекторов

Под Полтавой медсестра совершила самоубийство, введя в вену фатальную дозу медицинского препарата. Женщина также оставила предсмертную записку, в которой указала, что не выдержала давления коллекторов из-за долгов по кредитам.

Инцидент произошел в Кременчуге. Точную причину смерти объявят после проведения судмедэкспертизы.

Как сообщили в полиции, погибшей было чуть за 30 лет. Женщина работала в одном из лечебных учреждений города. Тело медсестры было обнаружено в квартире по адресу проживания.

Коллеги погибшей сообщают, что медсестра некоторое время назад оформила кредит, но выплатить его в срок не смогла. После этого женщина стала жаловатся на преследование коллекторов. Об этом передает местное издание "Кременчуцька газета".

Отмечается, что из-за прессинга медсестра решилась на отчаяный шаг и уколола себе смертоносную инъекцию.

Сообщается, что в предсмертной записке женщина жаловалась на давление коллекторов, которые донимали ее из-за кредитов.

Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов" - этот нормативный акт призван уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов". Проект закона № 2133 дает определение понятию "коллекторская деятельность" и вводит запреты на психологическое давление на должников и угрозы применения насилия.

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